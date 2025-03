Strade Bianche 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi sabato 8 marzo si corre la Strade Bianche, classica di inizio marzo che vedrà il via della sua 19a edizione maschile (11a femminile) sulla consueta distanza oltre i 200 chilometri. Quest'anno un po' più corta (213km) ma con più sterrato (20km in più rispetto al 2024). Protagonista più atteso, ovviamente, Tadej Pogacar alla sua prima grande uscita stagionale in una gara in cui si è imposto già due volte. Diretta che rischia di non esserci in chiaro sui canali Rai che optano per una sintesi dalle 22. Dunque, visibile solo su Eurosport e Discovery+.

Si parte da Siena, all'altezza della Fortezza Medicea e si percorreranno 213 chilometri prima di farci ritorno, con ben oltre 80 su sterrato suddiviso in 16 settori. Il finale è come di consueto nel Campo per accogliere la classica ondata di pubblico all'arrivo. Punto cruciale dello storico tracciato in terra toscana, il muro di Santa Caterina dove si deciderà quasi certamente l'esito della gara. A monopolizzare la scena, Pogacar e la sua UAE Emirates, davanti a Tom Pidcock e Richard Carapaz.

Orario di partenza: 11:20

Orario di arrivo: 16:45

Percorso tappa: 213 km

Diretta TV: Eurosport 2

Live streaming: Discovery+, SkyGo e NOW

Strade Bianche 2025, percorso e altimetria da Siena

Il percorso della Strade Bianche 2025 presenta un elemento di novità che si aggiunge a quelli optati la scorsa edizione come il doppio passaggio su Colle Pinzuto e Le Tolfe: quest'anno è stato aggiunto un ulteritore settore sterrato, quello di Serravalle (7° settore, a 99km, lungo 9.3km), nella parte centrale della corsa. Dunque ulteriori fatiche nella polvere per gli iscritti oltre ai classici settori di Pieve a Salti (6° settore, lungo 8km), San Martino in Grania (8° settore, lungo 9,5km) e l’attesissimo Monte Sante Marie (9° settore, lungo 11,5km).

Tutti i settori in sterrato (16)

Km 14.2: VIDRITTA – lunghezza 2.1km (Difficoltà 1/5= Km 19.2: BAGNAIA – lunghezza 5.8km, pendenza massima 15% (Difficoltà 3/5) Km 30.1: RADI – lunghezza 4.4km, pendenza massima 12% (Difficoltà 2/5) Km 40.7: LA PIANA – lunghezza 6.4km (Difficoltà 2/5) Km 73.5: LUCIGNANO D'ASSO – lunghezza 11.9 (Difficoltà 3/5) Km 85: PIEVE A SALTI – lunghezza 8.0km, pendenza massima 11% (Difficoltà 4/5) km 99.9 BUONCONVENTO – lunghezza 9.3km, pendenza massima 7% (Difficoltà 3/5) Km 110.7: SAN MARTINO IN GRANIA – lunghezza 9.4km, pendenza massima 12% (Difficoltà 5/5) Km 129.1: MONTE SANTE MARIE – lunghezza 11.5km, pendenza massima 18% (Difficoltà 5/5) Km 158.4: MONTEAPERTI – lunghezza 0.6km, pendenza massima 16% (Difficoltà 2/5) Km 163.8: COLLE PINZUTO – lunghezza 2.4km, pendenza massima 15% (Difficoltà 4/5) Km 170: LE TOLFE – lunghezza 1.1km, pendenza massima 18% (Difficoltà 4/5) Km 175.4: STRADA DEL CASTAGNO – lunghezza 0.7km (Difficoltà 3/5) Km 187.2: MONTECHIARO – lunghezza 3.3km (Difficoltà 2/5) Km 193.9: COLLE PINZUTO – lunghezza 2.4km, pendenza massima 15% (Difficoltà 4/5) Km 200.2: LE TOLFE – lunghezza 1.1km, pendenza massima 18% (Difficoltà 4/5)

Il percorso, dunque, è molto simile a quello di sempre anche se due chilometri più corto rispetto all'edizione 2024: 213km contro i precedenti 215. L'altimetria è considerevole con un dislivello complessivo di 4.128 metri ma soprattutto il tratto totale in sterrato che supera gli 80 chilometri.

Gli orari della Strade Bianche: la cronotabella con partenza e arrivo

Si inizia di prima mattina scattando sui pedali da Siena e si rientra in città a Piazza del Campo nel primo pomeriggio. Gli orari di percorrenza sono più o meno i seguenti:

Partenza Siena (Fortezza Medicea) – ore 11:20

La Piana – ore 12:26

Pieve a Salti – ore 13:35

Serravalle – ore 13:45

San Martino in Grania – ore 14:08

Monte Sante Marie – ore 14:36

Colle Pinzuto – ore 15:34

Colle Pinzuto 2 – ore 16:21

Le Tolfe – ore 16:28

Arrivo Siena (Piazza del Campo) – ore 16:45

Chi sono i favoriti per la vittoria: tutti contro Pogacar

Tadej Pogacar è il favorito numero 1, alla ricerca della sua terza vittoria e di poter così mettere il proprio nome indelebilmente nella storia della Strade Bianche. Il campione sloveno è ripartito da dove aveva concluso il 2024, vincendo il UAE Tour e si presenta alla partenza come l'uomo da battere. Da chi? Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), già vincitore nel 2023, mentre Maxim Van Gils (Red Bull-Bora-Hansgrohe), 3° lo scorso anno, non partirà per Malattia. Attenzione anche per Magnus Cort (Uno-X Mobility), a Richard Carapaz e il nostro Davide Formolo come outsiders.

Dove vedere la Strade Bianche 2025 in diretta TV e streaming

La Rai non ha garantito la diretta in chiaro della corsa né sui canali del digitale terrestre né in streaming su RaiPlay. Al momento è prevista una ampia sintesi solamente in differita alle 22:00 su RaiSport. Per vedere la Strade Bianche, dunque, unica via a pagamento: Eurosport in TV, Discovery+, SkyGo e NOW in streaming.