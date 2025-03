video suggerito

Skjlmose rischia la vita alla Parigi-Nizza: sbatte la testa sull’asfalto a causa di uno spartitraffico Il danese della Lidl-Trek, Mattias Skjlmose è stato vittima di un terribile incidente nella Parigi-Nizza durante la tappa di sabato. Uno spartitraffico mal segnalato è stata causa di una caduta pericolosa e improvvisa: lo scalatore danese è caduto a peso morto sul lato destro sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. In serata notizie confortanti: nessuna frattura ma resta sotto osservazione per il trauma subito. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

843 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente per Mattias Skjlmose nella tappa di sabato pomeriggio della Parigi-Nizza: il danese della Lidl-Trek ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto cadendo con tutto il proprio peso sul lato destro. Skjlmose è stato sbalzato di sella improvvisamente quando davanti a lui si è presentato uno spartitraffico mal segnalato che gli è stato fatal. Soccorso sul posto, con diversi suoi compagni di squadra che gli sono stati subito vicino, è stato avvolto da coperte e trasportato immediatamente in ospedale, dove sono state escluse fratture.

La caduta di Skjlmose per lo spartitraffico non segnalato

Una caduta accidentale e fotuita e per questo ancor più grave e pericolosa: nella tappa di sabato della Parigi-Nizza a far tremare tutti è stato Mattias Skjlmose, ciclista danese della Lidl-Trek che ha fatto temere il peggio. Salle immagini si vede chiaramente come l'incidente avvenga all'improvviso con il ciclista che perde in un secondo il controllo della bicicletta finendo pesantemente sul proprio fianco destro, sbattendo violentemente il casco sull'asfalto.

Il tutto è avvenuto in un tratto apparentemente normale del tracciato quando Skjlmose si trovava all'interno del gruppo: ma quando davanti a lui i corridori si sono aperti a ventaglio, è stato un attimo. Il danese è rimasto a terra, intontito e ferito, con altri compagni della Lidl-Trek che lo hanno subito assistito in attesa delle ammiraglie e dei mezzi di soccorso. Attimi di apprensione per la violenza del colpo e delle conseguente sul danese che è stato avvolto da coperte per poi essere prelevato e portato d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.

Come sta Skjlmose dopo l'incidente alla Parigi-Nizza

Il timore, oltre a eventuali fratture, è stato il colpo subito col caschetto sull'asfalto, a peso morto: una botta violenta che ha fatto rimbalzare la testa prima che la dinamica della caduta terminasse. Fino a quel momento Skjlmose era stato uno dei protagonisti della corsa francese, con lo scalatore che si stava giocando il podio finale della Parigi-Nizza. I primi bollettini medici arrivati nel tardo pomeriggio hanno però rassicurato tutti: la Lidl-Trek ha diramato la notizia che non vi sono state fratture e che le condizioni generali sono buone. Il danese resterà però sotto osservazione per il trauma riportato alla testa.