Rovinosa caduta al Down Under: tre italiani travolgono ed eliminano Plapp, il favorito della corsa Rocambolesca caduta di tre corridori italiani della stessa squadra, l'Astana, che coinvolgono Luke Plapp, il favorito del Tour Down Under che si sta disputando in Australia. Escludendolo dalla vittoria in classifica generale: arrivato al traguardo con quasi 10 minuti, con molteplici escoriazioni sul corpo e tre dita steccate.

A cura di Alessio Pediglieri

Già alla terza tappa del Tour Down Under, che si sta disputando in Australia e rappresenta il primo grande evento ciclistico che apre di fatto la stagione 2024, si sa cosa non accadrà, che il campione australiano Luke Plapp non vincerà la 24esima edizione della corsa. Il 23enne leader della Jayco AlUla, autentica rivelazione nel 2023 con le vittorie nazionali su strada e a cronometro, è stato coinvolto in un grave incidente durante la terza frazione a soli 10 km dal traguardo. Nella rovinosa caduta sono stati coinvolti anche tre italiani, tutti appartenenti alla medesima squadra, Astana Qazaqstan Team. Plapp è riuscito comunque a proseguire fino alla fine, ma ha perso molto tempo ed è arrivato in condizioni a dir poco strazianti.

Proprio quando la tappa si stava delineando ed entrava nel vivo del finale riservato alla classica volta per velocisti, il 23enne Plapp è rimasto coinvolto in una brutta caduta in un tratto di strada in leggera discesa, ad altissima velocità. Con lui sono caduti anche tre corridori dell'Astana, tutti italiani: Michele Gazzoli , Samuele Battistella e Cristian Scaroni. Nessuno è riuscito a rialzarsi prontamente accusando botte ed escoriazioni ma è stato proprio Plapp chiaramente ad essere rimasto gravemente ferito: per lui tuta squarciata, con la parte sinistra del corpo quasi interamente ricoperta dal sangue.

Alla fine sono tutti risaliti in sella ma per Plapp non c'è stato alcunché da fare: begli ultimi chilometri non è stato più in grado di forzare per cercare di recuperare il gap dai primi e limitare i danni al traguardo da sprinter di Campbelltown, perdendo di fatto ogni possibilità di vincere la classifica generale del Tour Down Under 2024. Così è giunto alla conclusione della tappa con un gravissimo ritardo, al 134° posto di giornata, prendendosi quasi 10 minuti e scivolando lontanissimo dal podio finale.

Appena conclusa la propria fatica è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della Jayco per capire se oltre alle evidenti lesioni ci fossero altri traumi di natura ossea ma il primo bollettino è risultato abbastanza confortante. "Luca soffre di molte ferite superficiali, un gomito gonfio e una caviglia dolorante. Lo terremo d'occhio la prossima notte e seguirà un nuovo controllo medico prima dell'inizio della quarta tappa", hanno fatto sapere i responsabili del Team. In ogni caso è un duro colpo per Luke Plapp e la formazione australiana che puntava proprio sul 23enne per la classifica generale, oramai compromessa. Anche perché Plapp oltre a escoriazioni sulla parte dorsale ha accusato dolori anche alle dita della mano destra, steccate e fasciate che potrebbero spingerlo al ritiro.

A lasciare perplessi è stata anche la dinamica dell'incidente che incredibilmente, oltre al povero Plapp ha coinvolto ciclisti della stessa squadra, l'Astana, e tutti italiani. Una coincidenza particolare che metterà comunque a dura prova il team nelle restanti tappe del Tour, con Scaroni che è stato il primo a tagliare i traguardo con oltre 6 minuti di ritardo dal primo: "Tutti i nostri piloti hanno terminato la tappa. Ci sarà in attesa per l'aggiornamento del medico su Scaroni, Battistella e Gazzoli" ha fatto sapere la squadra in un comunicato ufficiale.