Pogacar umiliato ai Mondiali, la clamorosa gaffe del Presidente UCI: “Complimenti per la vittoria!”

Per Tadej Pogacar la gara a cronometro ai Mondiali di Kigali in Ruanda è stata la peggior corsa in carriera: doppiato e umiliato da un Remco Evenepoel straordinario, per lo sloveno si è consumata quella che per tutti all'unanimità è stata definita la peggior giornata di sempre. Alla fine Pogacar non è arrivato nemmeno a podio, prendendosi la medaglia di legno del quarto posto, con un ritardo abissale. Ma per il numero uno del ciclismo mondiale, David Lappartient non è andata così: il presidente UCI ha pubblicato poco dopo la chiusura della gara un post social in cui si complimentava con le due prime casacche iridate della categoria elite a cronometro: per la corsa femminile, Marlen Reusser e per quella maschile proprio con Pogacar compiendo una clamorosa e imbarazzante gaffe.

La clamorosa gaffe social del Presidente UCI, Lappertient: "Complimenti, Tadej!"

"Congratulazioni per Marlen Resusser e Tadej Pogacar! Due fantastiche prove oggi per conquistare le prime due magliette UCI iridate ai Mondiali di Kigali". Così recitava il post apparso sul profilo ufficiale Facebook di David Lappartient, il Presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, il massimo esponente del ciclismo mondiale subito dopo quanto di incredibile avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 settembre. Poi, rivisto e corretto, infine tolto. Ma poco poca, così come conta pochissimo se l'abbia scritto di proprio pugno proprio Lappartient o chi – molto probabilmente – ne cura gli account social. Ciò che resta è la figuraccia impressionante da parte di chi da tempo è al centro delle discussioni per come si sta adoperando alla difesa dell'immagine ciclistica internazionale.

Il messaggio di Lappartient con il clamoroso errore, poi corretto e quindi cancellato

L'errore di Lappartient e le critiche all'UCI anche per le manifestazioni alla Vuelta

Una gaffe che è diventata subito virale, aprendo al fianco a nuove critiche nei confronti dei vertici del ciclismo mondiale, già sotto il mirino di feroci polemiche per quanto accaduto in quel della Vuelta spagnola, con le contestazioni violente dei ProPal e le distorsioni riversatesi su tutto il movimento e la sua gestione. Così, l'errore di Lappartient non è stato perdonato, finendo sui social con una valanga di commenti ironici e sarcastici per una svista epocale: tanto quanto è stata la prova mostruosa di Evenepoel che ha rifilato a Pogacar la peggior sconfitta in carriera. In attesa di capire cosa succederà domenica 28 settembre, giorno della grande rivincita con la prova su strada elite maschile, dove i favori del pronostico saranno tutti per Pogacar.