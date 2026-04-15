Il futuro di Seixas è una questione di Stato: il presidente Macron offre totale supporto alla Decathlon

Pur di trattenere in Francia anche nei prossimi anni il talento emergente del ciclismo internazionale Paul Seixas, sarebbe intervenuto direttamente anche il Presidente Emmanuel Macron. Il primo cittadino francese avrebbe contattato il procuratore del 19enne e i vertici della Decathlon garantendo il totale supporto economico pur di respingere le avances degli altri Team, in primis la UAE di Pogacar.

Paul Seixas è il ciclista più ambito in questo momento al mondo. Il 19enne francese ha già dimostrato di poter competere alla pari con i professionisti e di avere enormi margini di miglioramento a tal punto che è sul taccuino di tutti i principali WorldTour pronti a contenderselo a suon di milioni di euro. Pur di non perdere questo purissimo talento, oggi ingaggiato dalla transalpina Decathlon CMA CGM fino al 2027, sembra che sia intervenuto il presidente Emmanuel Macron in persona che ha contattato sia il manager del corridore sia i vertici societari del team assicurando il totale supporto economico. Per far fronte alle proposte che arriveranno e garantendo a Seixas, e a tutto il ciclismo francese, di poter restare e correre in patria, presentandogli un progetto che vada ben oltre il semplice ingaggio.

La scomparsa del ciclismo francese ad alti livelli da 40 anni: Paul Seixas, il nuovo fenomeno che avanza

Il ciclismo italiano se la passa male, ma quello francese non è da meno. Da oltre 30 anni non vincono la Vuelta, da quasi 40 anni il Giro d'Italia, da oltre 40 il Tour de France. Non sono scomparsi dai grandi giri dopo le gesta dei vari Hinault, Jalabert o Fignon ma anche nelle grandi Classiche, le corse di un giorno: la più recente Monumento conquistata, la Parigi-Roubaix, è dal 97 che non vede un francese alzare le braccia al cielo, da oltre 30 anni non vincono la Milano-Sanremo o la Ronde, mentre per la Liegi e il Lombardia si superano i 40 anni. Un disastro ciclistico che va ben oltre il ricambio generazionale ed è per questo che di fronte al nuovo giovanissimo fenomeno Paul Seixas, si sta provando a far di tutto per trattenerlo e renderlo novello eroe nazionale.

Il primo grande acuto di Paul Seixas: 2° posto alla Strade Bianchi secondo solo a sua maestà Tadej Pogacar

Dopotutto le recenti imprese di Paul Seixas tra i professionisti stanno facendo parlare tutto il ciclismo: un secondo posto alla Strade Bianche alle spalle di un certo Tadej Pogacar o la vittoria, trasbordante, al Giro dei Paesi Baschi, sua prima corsa a tappe di livello World Tour. Con vista sulla Freccia Vallone e la Monumento di Liegi, le Classiche delle Ardenne che lo attendono di nuovo protagonista in attesa se, come si insiste, si presenterà al suo primo Tour de France a soli 19 anni. Una programmazione e dei risultati che lo tengono al centro anche del ciclomercato, sempre aperto ad ogni evoluzione, con i principali World Tour che stanno già organizzandosi per proporre a Joona Laukka, suo manager, la classica offerta irrinunciabile.

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Paul Seixas come Kylian Mbappé: Macron scende in campo per tenerlo in Francia ad ogni costo

Di fronte, però, i vari team si potrebbero trovare un ostacolo insormontabile: il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe deciso di prendere in mano la situazione e di intervenire personalmente. Visto l'interesse generale, capitanato dal colosso UAE Emirates-XRG per il giovane talento francese, avrebbe dato il suo pieno appoggio al team Decathlon CMA CGM per l'immediato rinnovo del contratto di Paul Seixas, contattando direttamente il manager del ragazzo per continuare con la stessa squadra. Partendo da un contratto monstre, altrimenti insostenibile senza sostegni esterni, di 8 milioni di euro. Lo stesso "intervento" che Macron garantì al PSG nel 2022, permettendo al club di tenersi Kylian Mbappé.

Il presidente francese Emmanuel Macron con Deschamps e Mbappé: fu determinante perché il PSG trattenesse il fuoriclasse nel 2022

Seixas e le proposte WorldTour: il progetto UAE come quello della Carrera di Chiappucci e Pantani

Dal team di Pogacar, sia Alex Carera che Mauro Gianetti hanno espresso più volte il preciso pensiero di provare il tutto per tutto: non solo offrendo uno stipendio da favola e un contratto pluriennale ma, soprattutto, presentando un "progetto" a misura di Seixas. Il francese ha ben 8 anni in meno di Tadej Pogacar e arrivando alla UAE dal 2027 in poi potrebbe permettersi di disputare un paio di stagioni sotto l'ala dello sloveno che a quel punto farebbe da autentica chioccia. Con l'obiettivo di prenderne il posto nell'immediato successivo mantenendo a livelli altissimi il team ancora per tanti anni.

Chiappucci e Pantani insieme alla Carrera. Il Diablo e il Pirata avevano 7 anni di differenza, Pogacar e Seixas 8

Un po' che accadde anche da noi, in Italia, quando imperavamo nel ciclismo internazionale: la Carrera si assicurò un certo giovanissimo Marco Pantani in una squadra ricca di campioni in cui, capitan Claudio Chiappucci, accettò il ruolo di "tutore" per poi vedere esplodere il Pirata con tutto ciò che ne conseguì. Ma se per noi tutto questo è paleo-storia ciclistica, per la Francia è già realtà.