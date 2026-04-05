Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre ma passa col rosso al passaggio a livello: si muove la procura

Non c’è due senza tre. Tadej Pogacar si è preso per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha superato i rivali di sempre van der Poel ed Evenepoel, eguagliando così il record di successi nella storica gara. Sulla corsa, però, c'è un'ombra ed è quella del caso del passaggio a livello: una parte del gruppo, comprendente anche Pogacar, è passata con il semaforo rosso. Su quest'episodio ora indaga la Procura delle Fiandre Orientali.

Pogacar passa con il rosso alle Fiandre

In pratica il fattaccio si è concretizzato al momento del passaggio a livello di Wichelen. Il semaforo è diventato rosso per il gruppo in fuga, ma alcuni dei protagonisti, spronati dal corridore della UAE Mikkel Bjerg, tra i quali Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, hanno ignorato la segnaletica, passando con il semaforo rosso visto che le barriere non erano state ancora chiuse. L'altro gruppo, quello con Wout van Aert e Mathieu van der Poel, ha invece atteso che le barriere del passaggio a livello si abbassassero.

La Procura delle Fiandre apre un'inchiesta sul passaggio con il rosso

Inutile sottolineare che la legge prevede che ci si debba fermare con il rosso, anche se le barriere non sono del tutto abbassate. Ignorare la segnaletica rientra tra i reati di terzo grado in Belgio e questo vale ovviamente anche per le gare ciclistiche. In pratica, dunque, chi ha rispettato il semaforo è sfuggito alla squalifica, mentre il resto del gruppo potrebbe essere oggetto di provvedimenti. A quanto pare la Procura delle Fiandre vuole vederci chiaro e, nonostante il numero non esiguo di protagonisti dell'infrazione, potrebbe prendere provvedimenti. Cosa rischiano Pogacar e compagni? Anche una sanzione e una multa.

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Pogacar da record, vince ancora una Classica

Per quanto concerne invece la gara vera e propria il momento decisivo è arrivato sul terzo e ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont a meno di 20 km dal traguardo. Attacco impressionante di Pogacar, che ha staccato tutti, anche van der Poel che non è riuscito a tenere il suo passo. Una vittoria quella di Pogacar che gli permette di eguagliare campioni come Fiorenzo Magni, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fabian Cancellara e van der Poel. Dopo la Milano-Sanremo altro successo in una Classica per lo sloveno che si conferma dominante anche in questo tipo di gare.