Pogacar irraggiungibile anche nei profitti, quanto ha guadagnato in 4 mesi di corse: cifre a 5 zeri Nella speciale classifica dei guadagni per questa prima parte di stagione, conclusasi con la Liegi, Tadej Pogacar ha dominato la scena con oltre 100 mila euro. Podio per van der Poel e Pedersen, bene anche Filippo Ganna nella Top10 dei Paperoni del ciclismo.

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar Cannibale in sella e Paperon de' Paperoni negli assegni: la Primavera dei record è valsa per il campione sloveno una valanga di premi anche in denaro, rimpinguando la già ricca cifra sul conto corrente. Calcolando tutte le corse principali del World Tour fin qui disputate, con la Liegi che ha concluso ufficialmente la prima parte di stagione, Pogacar è risultato il ciclista che ha guadagnato più di tutti. Anche in questo caso per dispersione.

Con le Classiche 2025 che sono andate ufficialmente in archivio con la conclusione della Liegi-Bastogne-Liegi, si può stilare un primo bilancio sportivo, facilissimo da comporre guardando i vincitori delle principali gare in calendario: Tadej Pogacar su tutti, davanti a Mathieu Van der Poel, Mad Pedersen e il nostro più che positivo Filippo Ganna. Sono loro che hanno animato le principali gare di un giorno prendendosi gloria, record e applausi. Ma al di là di sterrati, pavé, salite impossibili e meteo infernali, si è stilata anche una classifica di chi ha guadagnato di più e anche in questo caso, Pogacar non ha avuto rivali.

Quanto ha guadagnato Pogacar in 4 mesi: oltre 100 mila euro

Pogacar è salito sempre sul podio nelle gare in cui ha gareggiato, prendendosi un ruolo importante che è coinciso con guadagni non da poco: le sue vittorie nel Giro delle Fiandre e nella Liegi-Bastogne-Liegi, sono state entrambe premiate con 20.000 euro. Mentre il secondo posto alla Parigi-Roubaix è valso da solo ben 22.000 euro. In totale lo sloveno è stato l'unico dei ciclisti professionisti fino a questo momento a superare i 100 mila euro di guadagni in solo 4 mesi di attività: precisamente, Pogacar ha incassato 107 mila euro.

Dietro a Pogacar podio dei guadagni per Van der Poel e Pedersen. Ganna nella Top10

Anche Mathieu van der Poel merita applausi per quanto fatto vedere nelle classiche con le vittorie alla Milano-Sanremo, alla E3 Saxo Classic e alla Parigi-Roubaix. E un terzo posto al Giro delle Fiandre. Che gli hanno fruttato 71 mila euro. Per Mads Pedersen ottimo terzo posto: settimo alla Milano-Sanremo, secondo alla E3 Saxo Classic, primo alla Gent-Wevelgem, quinto alla Dwars door Vlaanderen, secondo al Tour e terzo alla Parigi-Roubaix. In totale si è ritrovato in banca 52.100 euro. Bene anche il nostro Filippo Ganna che si è confermato nella Top10 di chi ha guadagnato di più.

La Top10 dei ciclisti che hanno guadagnato di più nelle Classiche

Tadej Pogacar: €107.000 Mathieu van der Poel: €71.000 Mads Pedersen: €52.100 Wout van Aert: €24.560 Neilson Powless: €17.465 Jasper Philipsen: €16.275 Juan Molano: €16.000 Soren Waerenskjold: €16.000 Mattias Skjelmose: €16.000 Filippo Ganna: €15.800