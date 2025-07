Pogacar corre il Tour con un orologio da 340mila euro: pesa 32 grammi ma è indistruttibile

Dopo solo cinque tappe al Tour de France, sono loro due i dominatori delle scene internazionali di ciclismo: Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar. Si sono suddivisi la maglia gialla, vittorie e piazzamenti da podio, monopolizzando l'attenzione generale in attesa che la corsa entri nel vivo con le prime, vere salite. Intanto sia il belga che lo sloveno hanno mostrato già momenti iconici e ai più non è sfuggito che ad accomunarli, oltre all'immensa innata classe in sella, c'è anche un altro particolare: l'indistruttibile e inseparabile preziosissimo Richard Mille che entrambi sfoggiano al polso.

Il prezioso Richard Mille ai polsi di Pogacar e Van der Poel

Che il lusso e la qualità vada a braccetto col talento e il successo è un luogo comune che ogni volta trova conferme sul campo. E anche il ciclismo non è avulso da questa legge non scritta con i suoi campioni che non nascondono i piaceri derivanti da fama e vittorie. Così, se Mathieu Van der Poel ha già in passato sorpreso tutti arrivando alle gare su auto fiammanti da milioni di euro, lui e il suo eterno rivale Tadej Pogacar hanno sempre fatto sfoggio di un oggetto oramai iconico: il Richard Mille costosissimo con cui affrontano le gare. Un orologio perfetto anche nelle gare di ciclismo, per una delle sue tante peculiarità che richiama da vicino una delle qualità principali dei due fuoriclasse: è indistruttibile.

Un orologio più forte anche di Pogacar: "Continuò a funzionare malgrado l'incidente"

A dirlo è stata la classica prova sul campo, accaduta in occasione dell'infortunio subito alla Parigi-Roubaix da parte di Pogacar. Dall'Inferno del Nord, lo sloveno ne uscì sconfitto (proprio da Van der Poel) e ferito, ma "l'orologio ha continuato a segnare il tempo perfettamente", ha spiegato l'azienda svizzera, orgogliosa del suo prodotto. Anche perché si tratta di un'edizione speciale dell'orologio, su misura per praticare qualsiasi sport . Il modello del Richard Mille RM 67-02 Automatic Extra Flatè stato progettato per resistere a condizioni estreme, pesa solo 32 grammi ed è realizzato con materiali come il titanio e altri compositi di ultima generazione.

Pogacar col polso tumefatto post Roubaix 2025 e con l’inseparabile Richard Mille

Quanto vale il Richard Mille: orologio prezioso e indistruttibile

Ovviamente, oltre a essere un prodotto unico nel suo genere per la costituzione dei materiali, il Richard Mille al polso dei campioni anche al Tour de France ha anche un valore inestimabile: il prezzo oscilla attorno ai 350 mila euro e Mathie Van der Poel avrebbe addirittura rinnovato, proprio durante le prime tappe alla Grande Boucle, un rinnovo nell'accordo di sponsorizzazione con la casa svizzera.