Van der Poel campione mondiale nel fango indossando al polso un orologio tra i più preziosi al mondo Mathieu van der Poel ha dominato il Mondiale di ciclocross conquistando il suo sesto successo consecutivo, il 7° in carriera. Disputando la prova con al polso un vero e proprio gioiello: un Richard Mille da 300 mila euro, finito tra pozzanghere e fango.

A cura di Alessio Pediglieri

Mathieu Van der Poel si è confermato indiscusso dominatore del ciclocross mondiale andandosi a prendere il 7° titolo iridato in carriera, il sesto consecutivo che lo ha consacrato per sempre nell'Olimpo dei migliori. E che lo ha visto trionfare sul circuito francese con il suo inseparabile orologio al polso, un pregiato Richard Mille da oltre 300 mila euro, finito nel fango come un normalissimo contacalorie.

La settima meraviglia di Van der Poel al Mondiale di cross in Francia

Di certo Mathieu Van der Poel non ha stoppato il suo Richard Miller a 1 ora, 2 minuti e 44 secondi cioè il tempo che gli è valso il settimo titolo mondiale a A Liévin, in Francia per la prova di ciclocross di domenica 2 febbraio. Il campionissimo olandese aveva fior di misuratori di potenza, cronometri e auricolare per sapere come stava procedendo la corsa: perfettamente. Tanto che per la sesta volta consecutiva il campione olandese ha sbaragliato la concorrenza, indossando nuovamente la maglia arancione del migliore.

Il Richard Mille di Van der Poel: un gioiello al polso da 300 mila euro

Una vittoria sulla quale, per tutta la durata della prova ha spiccato anche il suo nuovissimo e costoso orologio: un RM 67-02 Automatic Extra Flat, che si è distinto proprio per il suo cinturino arancione, e dal valore di oltre 300.000 euro. Van der Poel non è di certo il primo ciclista ad essere ammirato nel gruppo dei migliori professionisti con un Richard Mille al polso. Negli ultimi anni, la casa svizzera ha stretto accordi commerciali con altri campioni assoluti come Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe o Mark Cavendish che sono stati visti indossare un orologio simile durante le gare. Ma mai durante una prova di cross, tra fango, sterrato e pozzanghere. E che ha suscitato non poco scalpore tra gli appassionati, bel vedere un pezzo così pregiato subire un trattamento "pessimo".

Van der Poel tra orologi costosi e la Lamborghini Revuelto; quanto guadagna

Ma per Van der Poel non è la prima volta: il campione olandese ama mostrare i suoi "vezzi" al pubblico. E se il 7° mondiale è stato corso con 300 mila euro al polso, il fuoriclasse francese si era già presentato ad una prova di Coppa del Mondo di cross subito dopo Natale, mostrandosi a bordo della propria nuova Lamborghini fiammante, rigorosamente tutta arancione: una Revuelto Limited edition dal valore di non meo di 500.000 euro.

Spese che Van der Poel può tranquillamente permettersi, avendo appena rinnovato un contratto stagionale da 4 milioni di euro, che lo ha inserito stabilmente nella Top5 dei ciclisti più pagati.