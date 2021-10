Paternoster d’argento agli Europei di ciclismo! Gioia senza fine per l’Italia dello sport Prima medaglia per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Argento per Letizia Paternoster nella prova dell’elimination race. La classe 1999 di Cles ha confermato tutto il suo valore chiudendo alle spalle della francese Fortin e davanti alla britannica Evans.

Ancora una gioia per l'Italia dello sport. Prima medaglia per gli atleti azzurri agli Europei di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. A conquistarla è stata Letizia Paternoster che ha potato a casa l'argento nell’elimination race. Grande soddisfazione per la classe 1999 di Cles che si è piazzata alle spalle della francese Fortin.

Ai campionati europei di ciclismo, l'Italia inizia a raccogliere soddisfazioni grazie a Letizia Paternoster. La giovane ciclista azzurra ha sfoderato un'ottima prova, arrendendosi solo alla transalpina Fortin. Medaglia d'argento dunque per la nostra portacolori che ha fatto meglio della britannica Evans. Un risultato importante per la Paternoster che si conferma una delle atlete di punta delle due ruote azzurre, con un carattere eccezionale che le ha permesso in passato di superare momenti difficili.

Nel 2019, dopo i tanti successi a livello giovanile, l'incidente in allenamento: venne investita in strada e rimediò la frattura dello scafoide sinistro e la rottura di un dente. Il recupero dovette fare i conti con tanta sfortuna, visto che il 2020 si è rivelato un'annata da dimenticare in cui in termini di sfortuna non si è fatta mancare nulla. Dal Covid, alle difficoltà degli allenamenti, fino all'infortunio al ginocchio proprio alla ripresa. Alla fine però la Paternoster, atleta delle Fiamme azzurre, si è confermata più forte di tutto e infatti ha partecipato alle Olimpiadi ottenendo un 6° posto nell'inseguimento a squadre e un 8° nell'americana. Ora l'argento, e una gioia incontenibile, con la speranza che il tutto sia un nuovo inizio.

