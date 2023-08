Muore a 17 anni, investito in allenamento: era tra i convocati USA ai Mondiali di ciclismo a Glasgow Magnus White, classe 2005, è deceduto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio a seguito di un violento impatto con un’auto mentre si stava allenando sulle strade di casa, in Colorado. Campione americano juniores di cross nel 2021, si era guadagnato la convocazione ai Mondiali di ciclismo in programma dal 5 agosto in Scozia.

A cura di Alessio Pediglieri

Magnus White in una gara di cross–country con la maglia da campione nazionale americano (credits: USA Cycling)

Tragedia nel mondo del ciclismo per la scomparsa di Magnus White, stella nascente americana, deceduto nella giornata di domenica 30 luglio dopo essere stato investito in strada mentre si stava allenando. Un impatto fatale che ha strappato alla vita il 17enne, inserito tra i convocati ai Mondiali di Glasgow in programma dal 5 agosto, tra le fila della nazionale americana per la prova di Mountain Bike Cross-Country Men's Junior.

Avrebbe dovuto debuttare nell'evento iridato in Scozia il prossimo 10 agosto quando in calendario scenderanno in gara gli atleti per la prova maschile under 23 di Mountain Bike: White era il capofila della nazionale americana, celebre per i suoi recenti successi che lo stavano proiettando, ancor giovanissimo, alla conferma internazionale del cross. Purtroppo, il destino non ha avuto pietà quando, nel corso di una delle ultime sedute di preparazione prima della partenza per Glasgow, a Boulder in Colorado, sulle strade di casa, il ragazzo ha perso la vita a seguito di un violento impatto con un'automobile.

White, classe 2005, ha iniziato a correre a livello nazionale quando aveva solo 10 anni con i colori della Boulder Junior Cycling, un team della sua città natale che lo ha accompagnato verso l'ascesa nel mondo della mountain-bike. Figlio d'arte, cresciuto a pane e bicicletta grazie al ​​padre, che correva su strada, White era una stella nascente multidisciplinare, poi la decisione di cimentarsi nel gareggiare nel ciclismo su strada e in mountain bike, ottenendo importanti risultati.

Nella stagione 2021-22 è arrivata la sua prima corsa a livello UCI under18, dove si è laureato campione nazionale di ciclismo USA 2021, titolo che gli è valso anche per un posto nella squadra dei Campionati del Mondo 2022 a Fayetteville. Quest'anno, la consacrazione con diversi impegni anche in Europa, dove ha partecipato nella seconda parte di luglio al Giro d'Irlanda Jr, la sua ultima corsa. Quindi, il momento top della sua giovane carriera: la convocazione in nazionale junior per l'appuntamento più atteso, i Mondiali di Glasgow 2023.

La tragedia è stata resa pubblica direttamente dalla Federciclismo statunitense, con una nota in cui si è unita al cordoglia della famiglia, dei genitori Michael e Jill e di suo fratello, Eero: "È con il cuore a pezzi che condividiamo la notizia che il 17enne Magnus White è deceduto in seguito ad un incidente in allenamento. Domenica 30 luglio abbiamo ricevuto la notizia che l’atleta della Nazionale Magnus White è stato investito da un’auto durante un allenamento in bici vicino alla sua casa di Boulder, Colorado" prosegue il comunicato ufficiale. "White era concentrato sui suoi ultimi preparativi prima di partire per Glasgow, Scozia, per competere ai campionati mondiali junior maschili di mountain bike cross-country, gara in programma il 10 agosto 2023".