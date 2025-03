video suggerito

Milano-Torino 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Oggi, mercoledì 19 marzo scatta l’edizione numero 1’6 della Milano-Torino: 147 chilometri con partenza da Rho (Milano) e arrivo nel suggestivo scenario della Basilica di Superga. Richard Carapaz il favorito per la vittoria, gara visibile solo in chiaro in TV e streaming grazie al servizio Rai. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Terzo appuntamento sulle strade italiane per il ciclismo che vedrà i migliori cimentarsi nella Milano-Torino, ultimo "prologo" in vista della Milano-Sanremo che sarà in programma nel weekend. Dopo lo spettacolo della Strade Bianche e la combattutissima Tirreno-Adriatico, mercoledì 19 marzo si corre l'edizione numero 106, che scatterà alle porte della metropoli, da Rho e che, dopo 174 chilometri, si concluderà nel suggestivo ed evocativo scenario della Basilica di Superga. Tutti a caccia del successo di Alberto Bettiol che l'anno scorso a trionfare anticipando lo svizzero Jan Christen. Diretta in chiaro garantita dal servizio Rai sia in V che in streaming.

Tra i nomi illustri che sicuramente si contenderanno l'arrivo a Superga ci sono il colombiano Richard Carapaz e lo svizzero Marc Hirschi, su tutti. Anche tanti italiani come tradizione vuole, con gli occhi puntati principalmente su Christian Scaroni rientrante da un brutto infortunio, Davide Formolo, Diego Ulissi e Lorenzo Rota.

Competizione: Milano-Torino

Orario partenza: 11:35

Orario arrivo: 16:00 (previsto)

Distanza e dislivello: 174 chilometri

Diretta TV: in chiaro su Rai2 e RaiSportHD

Diretta streaming: in chiaro su RaiPlay

Milano-Torino, percorso e altimetria dell'edizione 2025

La partenza dell'edizione numero 106 della Milano-Torino avverrà da Rho alle porte di Milano. Sono in totale 174 i chilometri da percorrere in direzione Torino, con l'arrivo che si terrà a Superga, riproposta nella sua storica iconica collocazione per il traguardo. Percorso quasi del tutto pianeggiante che potrebbe favorire una lunga fuga di giornata ma a circa 20 chilometri dal traguardo i corridori dovranno affrontare la prima asperità, il Bivio di Superga prima dell'ultima scalata scalata verso la Basilica di Superga con una salita di 4,8 chilometri ad una pendenza media del 9,2% che farà sicura selezione.

Gli orari della Milano-Torino, cronotabella con partenza e arrivo

La partenza della Milano-Torino è prevista per le 11:35: da Rho il plotone si sposterà in direzione Piemonte, puntando verso Torino, toccando località come Novara, Magenta e Vercelli. Costeggiando il fiume Po dopo aver superato San Mauro Torinese, si scende verso Rivodora ma successivamente si risale verso San Mauro. Quindi si punta verso Superga con le due ascese di giornata le cui pendenze toccano anche il 14% e una media di oltre il 9%.

I favoriti per la vittoria nella Milano-Torino

Gli italiani in gara proveranno a bissare la festa che Alberto Bettiol fece nel tagliare per primo il traguardo nell'edizione 2024 dello scorso anno. Tanti i nostri corridori iscritti alla partenza, tra cui i tre della XDS Astana Team, Nicola Conci, Christian Scaroni e Diego Ulissi, compagni proprio di Bettiol assente per la preparazione della Milano-Sanremo. Poi, la Movistar con Formolo, Milesi e Moro. Ma i favori sono al momento tutti per Richard Caparaz che comanderà la EF Education-Easypost.

Dove vedere la Milano-Torino in diretta TV e streaming

La Milano-Torino 2025 si potrà seguire in diretta in tv solamente in chiaro, sui canali di RaiSport a partire dalle ore 14:20 (RaiSportHD e Rai2). Si potrà seguire anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play. Non è prevista invece alcuna copertura in abbonamento su Eurosport e Discovery+