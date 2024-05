Miguel Lopez squalificato 4 anni per doping: per “Superman” fatali l’Operaciòn Ilex e il dottor Maynar

video suggerito

Lopez al Giro d'Italia 2022 quando venne trovato positivo ad un test antidoping

Miguel Angel Lopez, nel ciclismo dei professionisti conosciuto più semplicemente con il soprannome di "Superman", deve dire addio alla propria carriera che si interrompe ufficialmente nella giornata di mercoledì 29 maggio 2024 quando l'UCI ha diramato il comunicato della squalifica per 4 anni. Una sentenza arrivata a seguito delle indagini che erano iniziate nel 2022 quando a Lopez venne contestata la positività alla menotropina per il quale venne sospeso in via cautelare. Oggi, all'età di 30 anni e di fronte ad uno stop così lungo non può più pensare di proseguire nel ciclismo: "Difenderò la mia innocenza come ho sempre fatto".

Sul profilo social di Miguel Angel Lopez, tra sorrisi, selfie di famiglia e tanta bicicletta, è apparso improvvisamente un comunicato riportante il proprio commento alla decisione ufficiale dell'UCI in merito alla sospensione, tramutatasi in squalifica, nei suoi confronti: 4 anni di stop, retroattivi, iniziati nel 2023 e che si concluderanno nel 2027. "Oggi sono stato informato sulla decisione dell'UCI e sulla sanzione di sospensione per quattro anni" ha commentato amaramente il colombiano. "Dissento profondamente da essa, ben sapendo che si discosta dalle decisioni precedenti prese dai tribunali spagnoli e dallo stesso TAS.

"Insisterò sul mantenere l'esistenza di un'infrazione basata sull'interpretazione di fatti che sono stati distorti e manipolati. So perfettamente" ha concluso Lopez "che l'infrazione è inesistente e la sanzione ingiustificata. Mi appellerò immediatamente all'UCI e difenderò la mia innocenza come ho sempre fatto, confido nel ritorno al mondo competitivo del ciclismo".

A cosa si riferisce la squalifica di 4 anni

Per capire come mai Lopez oggi sia stato squalificato e così in ritardo rispetto a quanto accaduto, è necessario riavvolgere il nastro e tornare all'estate 2022, più precisamente nel maggio 2022. Di mezzo, il Giro d'Italia, dove il ciclista colombiano si ritirò improvvisamente e senza apparente motivazione alla quarta tappa. Da lì a poco, la sospensione cautelare da parte dell'UCI a seguito della conferma di positività ad una sostanza dopante, la menotropina.

A seguito della decisione dell'Unione ciclistica internazionale, Lopez venne immediatamente licenziato dalla sua squadra (l'Astana) anche se si dichiarò sempre innocente affrontando i tribunali. Venne sostenuto anche dal dottor Marcos Maynar, medico controverso del ciclismo, che ne confermò l'assoluta estraneità. Ma le indagini UCI hanno portato invece alla ribalta una realtà diversa.

L'Operacion Ilex e il dottor Maynar

La positività di Lopez rientrava in una indagine a largo spettro che la Guardia Civil stava operando in quel periodo su diversi ciclisti, la cosiddetta Operaciòn Ilex con un gruppo di investigatori che ricostruirono i vari momenti. A quanto risulta dai verbali i contatti tra Lopez e Maynar ci furono e furono mirati. Pochi giorni prima dell'inizio del Giro d'Italia 2022 Lopez assunse il farmaco dopante ricevuto proprio dal medico. Il dottor Marcos Maynar avrebbe prescritto il farmaco al ciclista, utilizzando un nome in codice "Testis", che secondo gli inquirenti indicherebbe la Menotropina.

La sostanza vietata sarebbe stata consegnata direttamente in Ungheria, sede di partenza dell’edizione del 2022 della Corsa Rosa. Il corriere fu il massaggiatore Vicente Belda García: "Ti mando quello che ti serve per il Giro. Controllalo attentamente e se hai domande, dimmelo". Parole e fatti che, attraverso intercettazioni e documentazione circostanziata sono stati messi agli atti. Condannando oggi Lopez a 4 anni di squalifica.