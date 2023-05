Manifestanti si sdraiano in strada per boicottare la tappa del Giro d’Italia, ma va tutto storto Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno provato a fermare la 12ª tappa del Giro d’Italia occupando il percorso a pochi chilometri dal traguardo. Ma la protesta si è rivelata, fortunatamente, un buco nell’acqua senza causare incidenti a persone e corridori.

Alla 12ª tappa del Giro d'Italia tra Bra e Rivoli, momenti di tensione nella parte finale di frazione quando nei chilometri conclusivi alcuni manifestanti per il clima, che fanno parte del movimento "Ultima Generazione", hanno provato a boicottare la corsa sdraiandosi per terra e occupando la strada per riportare l'attenzione generale anche dai fronte alle devastanti e drammatiche conseguenze delle ultime catastrofi che hanno colpito il Nord Italia. Tutto ciò però non ha sortito l'effetto sperato, con la vittoria di Denz in volata senza particolari impedimenti e il passaggio indenne del plotone sul tratto di percorso oggetto della protesta.

Momenti di ovvia tensione perché tre ragazzi, muniti di cartelli e sdraiati sull'asfalto per diversi minuti non sono stati spostati, con i corridori che stavano per sopraggiungere a tutta velocità. Peccato per loro, e per fortuna del Giro e dell'organizzazione, tutto si è trasformato in una protesta inutile e per nulla dannosa, con il boicottaggio che è stato, fortunatamente, fallimentare su tutti i fronti.

I tre hanno infatti sbagliato tutto, soprattutto le tempistiche: infatti, non appena si sono seduti in strada convinti che passasse il plotone, si sono presentati solamente in tre, Skujins, Denz e Berwick autori della fuga di giornata. Quindi, alla fine, con grande delusione di chi protestava e assaporava già un clamoroso stop al Giro d'Italia, nessun problema di sorta: i tre ciclisti hanno proseguito la loro pedalata passando a fianco dei ragazzi sdraiati senza accusare il minimo disagio. Poi, l'intervento della sicurezza presente sulle strade del Giro che ha avuto tutto il tempo per liberare l'asfalto anche con metodi poco ortodossi, poi denunciati dagli attivisti.

Il vero gruppo, quello della maglia rosa con più di una cinquantina di corridori asserragliati, era distante infatti oltre otto minuti, tempo più che sufficiente per riportare l'ordine sul tracciato: quando il plotone passa, infatti, la strada è completamente sgombra e percorribile. Certamente, se gli attivisti avessero avuto più attenzione e soprattutto pazienza presentando la loro protesta qualche minuto dopo, si sarebbe creato davvero più di un semplice problema con il rischio concreto di provocare cadute e pericoli per tutti.

Una protesta che potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni durante le tappe alpine e che da qualche tempo hanno coinvolto diverse manifestazioni sportive, come nel caso delle gare di Formula E. Non è un inedito nel ciclismo, l'anno scorso durante il Tour de France ci furono diverse manifestazioni per boicottare alcune tappe della corsa francese.

E di fronte alle ultime drammatiche catastrofi ambientali che hanno colpito pesantemente l'Italia, gli attivisti sono pronti a ripetere altre proteste: "Ci scusiamo con tutte le persone appassionate di ciclismo" ha poi spiegato il gruppo in un comunicato stampa. "Ma questo sacrificio lo compiamo anche per tutelare lo sport in futuro. Purtroppo, le catastrofi ambientali renderanno prima o poi impraticabili anche queste manifestazioni sportive".