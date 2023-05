Nico Denz vince la 12ª tappa del Giro in una volata a tre. Maglia rosa sempre sulle spalle di Thomas Tappa movimentata da una una fuga iniziale di una trentina di corridori, poi ridottasi ad un arrivo a tre con la vittoria a Rivoli di Nico Denz. Maglia rosa ancora sulle spalle di Geraint Thomas.

A cura di Alessio Pediglieri

La Bra-Rivoli ha dato spettacolo soprattutto sul Colle Braida dove la fuga di giornata è rimasta tale ma che ha fatto comunque selezione. Purtroppo per il nostro Tonelli, tra i primi per tutta la giornata ma che ha ceduto prima dello scollinamento. Sul traguardo, nella sfida a tre tra Skujins Denz e Berwick con Nico Denz, della Bora, vincitore di tappa e alla prima vittoria assoluta al Giro

La Bra – Rivoli inizia subito con una fuga di una trentina di corridori, nessuno ovviamente di classifica che si muovono nei primissimi minuti e così dopo qualche chilometro ci sono diversi gruppetti. Il plotone maglia rosa lascia fare, nessun problema visti i distacchi in classifica. Cos' prende via via vantaggio il plotoncino di testa che aumenta ritmi e distanza. L’uomo più pericoloso in classifica generale è Patrick Konrad, staccato di 8’43″, davvero pochi problemi per la maglia rosa.

Subito dopo il primo passaggio al traguardo volante, in quattro provano a prendere il largo e lo fanno anche grazie alla totale mancanza di accordo nel gruppetto di una trentina di ciclisti e così, Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) e Nico Denz (Bora-Hansgrohe) si trovano quasi per caso in testa alla corsa. Uno, due, tre minuti di vantaggio mentre il plotone maglia rosa scivola al momento oltre gli 8.

A circa 40 km dal traguardo inizia un'altra gara: 4 in testa, a tre minuti un plotoncino che continua a sfaldarsi con diversi tentativi che però non prendono inizialmente consistenza tra tante scaramucce e infine il plotone maglia rosa che veleggia a 8 minuti, lasciando fare in attesa di aumentare i giri nei chilometri finali soprattutto sulla scalata del Braida.

Su una delle salite quasi inedite del Giro d'Italia – solo un precedente – i quattro battistrada tengono la testa, anche se il vantaggio si assottiglia, con il plotoncino inseguitore e quello della maglia rosa che aumentano il ritmo con i migliori che vogliono prendere la salita in buona posizione e altri passisti che vogliono scremare il gruppo dai velocisti.

Dopo il Braida restano in tre in testa, con Tonelli che si stacca. Dietro di loro ci prova Frigo che prende vantaggio sul primo gruppo inseguitore mentre il gruppo maglia rosa resta in avanguardia a circa 8 minuti di ritardo. Berwick, Denz e Skujins provano a giocarsi il traguardo in una volata a tre a Rivoli, dove la spunta Nico Denz della Bora.