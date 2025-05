Lo splendido gesto in corsa per Mads Pedersen: il gruppo si apre e gli concede il pasillo d’onore

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'11a tappa del Giro d'Italia 2025 ha regalato ancora una volta forte emozioni per tutti gli appassionati di ciclismo e non solo. Tra scatti, fughe e mani al cielo per festeggiare la vittoria, uno dei momenti più belli è avvenuto attorno al traguardo di Castelnuovo ne' Marmi quando il gruppo si è improvvisamente aperto in due, lasciando al centro sfilare la maglia ciclamino di Mads Pedersen, concedendogli il "pasillo d'onore" in gara per quanto aveva compiuto fino a quel momento con una straordinaria generosità.

Pedersen, il re del Giro con 3 vittorie in una settimana

Dopo una settimana di corsa è lui il protagonista dell'edizione 108 del Giro d'Italia, Mads Pedersen, 29enne danese della Lidl-Trek capace di prendersi ben tre tappe nelle prime 10 percorse, con una dimostrazione di forza e potenza che hanno lasciato ben poco spazio agli avversari di volata. Una sequenza di successi che gli ha permesso di prendersi anche la maglia ciclamino con cui nella 11a frazione lo ha visto ancora una volta protagonista quando si è messo in prima persona a tirare il gruppo per riprendere i fuggitivi di giornata. Un'azione di assoluta generosità da parte di Pedersen che poi ha rallentato, ma al contrario di quanto accade sempre, il gruppo ha deciso per una mossa a sorpresa e spontanea, facendolo sfilare a cento strada.

Lo splendido gesto del gruppo per Pedersen: passerella d'onore in corsa

Regole non scritte in plotone, dove le gerarchie sono chiare e ben delineate a tutti, con meccanismi che possono cambiare in base a risultati e vittorie. Mads Pedersen è un GOAT per quanto riguarda gli arrivi veloci di quest'anno e tutti lo hanno riconosciuto al di là dei tre successi conquistati nella prima settimana di gara. Ma è anche un corridore corretto, leale e generoso. A tal punto che quando il gruppo lo ha visto in prima fila a fare andatura pur sapendo che non avrebbe avuto alcuna possibilità di gloria di giornata, ha capito l'enorme gesto di generosità del danese. Così da tributargli il "pasillo d'onore", ovvero la "passerella d'onore".

Cos'è il "pasillo d'onore": la forma più bella di fair play nello sport

Quasi impossibile vederlo nel ciclismo, il "pasillo", tanto più in una tappa importante come al Giro d'Italia, ma è una pratica tradizionale sportiva che si vede spesso in sport di squadra, come nel calcio: la squadra che ha vinto un trofeo o una competizione viene accolta da due ali composte dai componenti della formazione avversaria che formano i lati di un corridoio, applaudendo. Nessun applauso per Pedersen, tra i ciclisti in corsa, ma pur sempre un tributo bellissimo che è già diventato cartolina di sportività del Giro 2025.