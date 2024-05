video suggerito

Le impressionanti immagini della bici di Amador, travolto da un camion: infortunio grave Tremendo incidente per Andrey Amador che è stato travolto da un camion durante un allenamento ora rischia un lungo stop. Frattura alla gamba per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Un incidente tremendo che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi per Andrey Amador. Il ciclista costaricano che si è reso protagonista in carriera di una vittoria al Giro d'Italia, è stato travolto da un camion mentre si stava allenando in Spagna a Barcellona dove risiede.

Il classe 1986 che corre per il team EF Education-EasyPost, ed è professionista dal 2009 era su strada nella regione di Collet, quando è stato investito da un mezzo pesante. Proprio per questo è stato immediatamente trasportato in una clinica dove è stato operato per la frattura del perone della gamba destra. Si può dire che nonostante tutto è andato bene ad Amador, che ha rischiato davvero tanto.

La foto della sua bicicletta distrutta è davvero impressionante: manubrio staccato, e telaio accartocciato, come anche il sedile. L'episodio si è concretizzato, in una curva, con la gomma del mezzo che è passata sul suo piede destro. Il giornalista Víctor Manuel Jarquín, di Hablemos de Ciclismo y Algo Más, ha dichiarato di aver potuto confermare che Amador, quando è stato portato in clinica, era cosciente e presentava alcuni lividi e graffi; La lesione più grave è stata la frattura. Attualmente è ricoverato in ospedale.

Non è la prima volta che Amador deve fare i conti con un incidente in allenamento. Il ciclista costaricano infatti lo scorso febbraio, prima dell'ultima edizione della Gran Fondo, il ciclista costaricano ha riportato una frattura al polso sinistro e un forte colpo alla spalla. Dopo un recupero lampo riuscì a tornare in sella. Ora una nuova mazzata, per questo atleta campione davvero di sfortuna.

Amador è noto per i suoi periodi nel Team Movistar e Ineos. Nel 2012 ha vinto una tappa al Giro d'Italia, dove nel 2015 si è classificato quarto nella classifica generale. Alla fine di aprile ha corso la sua ultima corsa, il Tour de Romandie. Aspettiamo e vediamo se e quando Amador tornerà in carreggiata.