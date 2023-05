L’allenamento in salita di Alaphilippe per il Tour de France è estremo: non è solo in bicicletta Julian Alaphilippe si sta allenando duramente per il Tour de France. Il ciclista campione del mondo francese è apparso in un video in cui tenta di superare una salita trainando un rimorchio per bambini da bicicletta: all’interno c’era suo figlio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Julian Alaphilippe non sta vivendo il periodo migliore della sua carriera sportiva. Il ciclista francese che corre per la Soudal Quick-Step ha vissuto gli ultimi due anni non proprio in maniera grandiosa dal punto di vista sportivo. Tra cadute e prestazioni altalenanti, il due volte campione del mondo è chiamato a riscattarsi ed è per questo che sta svolgendo una dura preparazione per uno dei suoi più grandi obiettivi dell'anno: il Tour de France. Non si può dire che non si stia allenando duramente a giudicare da quanto visto sui social con un video pubblicato sul suo account.

Alaphilippe viene filmato mentre affronta una dura salita con una sorta di carretto attaccato alla sua bici. Alaphilippe ha infatti deciso di potenziare proprio la sua tenuta in salita e per farlo si è fatto aiutare anche dalla…famiglia. Le immagini mettono in evidenza questo carico speciale di colore giallo che il ciclista francese si è trovato a trainare. Ad un certo punto viene svelato il mistero: all'interno di quello che in realtà era un rimorchio per bambini da bicicletta, c'era suo figlio seduto che si godeva quella che per lui era una divertente passeggiata.

Il francese della Soudal-QuickStep ha vinto quest’anno la Faun Ardeche, ma nelle corse di spessore non ha mai trovato il colpo giusto per arrivare fino in fondo. E infatti alla Sanremo non si è mai visto, alla Tirreno ha quasi sempre perso margine dai suoi avversari in testa, mentre al Nord ha faticato davvero molto con un ritiro e un 29° posto al Giro delle Fiandre. Problemi al cambio e altri intoppi anche di natura fisica, hanno dunque limitato il ciclista francese che ora ha deciso di riscattarsi immediatamente al Tour de France, la madre di tutte le corse insieme al Giro d'Italia.

L'ha fatto esercitandosi duramente coinvolgendo anche suo figlio cercando a quel punto di abbinare le due cose: allenarsi e passare allo stesso tempo anche delle ore con il piccolo. Chiaramente Alaphilippe si sta allenando anche con il suo team. A giudicare da quanto postato sul suo account Instagram, le sedute d'allenamento sono molto strutturate e precise. Le ultime si sono tenute Sierra Nevada, un massiccio montuoso della Spagna meridionale, nella regione dell'Andalusia. Di certo al campione francese non manca la determinazione e il coraggio di affrontare nuove sfide e riprendersi, magari, ciò che è andato perduto negli ultimi due anni di corse.