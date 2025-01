La Visma di Vingegaard ammette il fallimento: “La Control Room? Sparita, non serve a nulla”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

La Visma | Lease a Bike alla fine lo ha dovuto ammettere il fallimento e chiudere il progetto in fretta e furia: nel 2025 non ci sarà più la tanto chiacchierata Control Room che aveva fatto scalpore durante l'ultimo Tour de France e che si era scontrata con l'ira dell'Unione Ciclistica Internazionale che aveva promesso ripercussioni e punizioni. Di fatto, la Centrale Operativa itinerante che avrebbe dovuto "leggere" in tempo reale le gare e intervenire sulle prestazioni degli atleti si è rivelato il classico buco nell'acqua: "E' sparita, averla non migliorava alcunché".

La chiacchierata Control Room al Tour de France e l'ira dell'UCI

A suo tempo, il team di capitan Jonas Vingegaard aveva fatto carte false per difendere il proprio progetto e proteggerlo sia da occhi e orecchi indiscreti che dalle grinfie dell'UCI che aveva subito offerto il fianco ai dubbi di molti per una manovra "antisportiva" che andava contro il regolamento vigente. A tal punto da promettere verifiche approfondite e preparare punizioni esemplari. L’ambizioso e avveniristico progetto della Visma, prevedeva una esclusiva sala di controllo mobile che avrebbe garantito l’analisi di tutto ciò che accadeva in gara per rielaborarlo e fornire algoritmi, con l’obiettivo di supportare strategicamente i corridori della formazione giallo-nera.

Perché la Control Room non è servita al Tour: la Visma non ha vinto

Tutte le squadre avversarie guardarono subito con sospetto il camioncino itinerante che seguiva tappa per tappa i propri ciclisti, presumendo che quella iniziativa tecnologica – che nessun altro team possedeva – potesse contrastare con le regole in vigore e con il semplice spirito sportivo di gareggiare ad armi pari. In realtà, malgrado il grado di segretezza attorno al progetto, oggi anche la Visma | Lease a Bike ha ammesso che non è servita a nulla. E l'UCI non c'entra nulla perché se è vero che il massimo organismo mondiale di ciclismo aveva promesso una accurata indagine sulla eventuale irregolarità dello strumento utilizzato, sono stai i limiti tecnologici a decretarne il fallimento: le limitazioni nell’utilizzo, con le analisi basate solamente su immagini già disponibili al pubblico, ne avevano ridimensionato il potenziale.

"Non vedrete più la Control Room, il valore aggiunto è inesistente"

A confermarlo è stato il direttore delle performance della Visma, Mathieu Heijboer, che ha spiegato le ragioni della decisione di cancellare il progetto che nel 2025 non sarà più presente ad accompagnare i ciclisti del team: "Il bus della Control Room è sparito. Durante l’inverno abbiamo valutato il progetto e una delle conclusioni che abbiamo tratto è che il valore aggiunto di avere un veicolo che segue le gare dal vivo non è così rilevante… Di conseguenza, non vedrete più la Control Room mobile, anche se il progetto rimarrà in piedi". Come? Heijboer ha spiegato che il lavoro di analisi strategica continuerà, ma verrà trasferito in un centro fisso, come già fanno diverse squadre: "Creeremo uno spazio nel nostro centro delle performance a Den Bosch. Da lì analizzeremo le corse e comunicheremo con le ammiraglie".