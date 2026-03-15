La Tirreno-Adriatico si trasforma in un ring: al traguardo Romo prende per il collo Jorgenson

Dopo il traguardo della sesta tappa della Tirreno-Adriatico lo spagnolo della Movistar Javer Romo ha aggredito il capitano della Visma, Matteo Jorgenson reo di una manovra scorretta in corsa. Solo l’intervento di Max Sciandri, ds della Movistar ha evitato il peggio.

Momenti di pura tensione e pressocché inediti nel mondo del ciclismo, con un accesissimo confronto tra due ciclisti subito dopo l'arrivo della sesta e penultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026 quando Javier Romo ha atteso dopo la linea d'arrivo Matteo Jorgenson per scaraventarvisi contro e afferrarlo per il bavero della tuta. Solo l'intervento tempestivo di Max Sciandri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tirreno-Adriatico 2026 nel segno Del Toro

Mentre la Corsa dei Due Mari edizione 2026 sta volgendo al suo epilogo con la consacrazione di Isaac Del Toro che va a prendersi la leadership di ben tre maglie (vincendo la classifica generale, quella dei giovani e a punti), la penultima frazione ha vissuto il suo momento maggiormente adrenalinico subito dopo l'arrivo di Camerino. E ha riguardato il terzo in classifica, l'americano della Visma | Lease a Bike Mateo Jorgenson che è stato letteralmente aggredito dallo spagnolo Javier Romo, corridore tra le fila della Movistar.

Cos'è accaduto tra Romo e Jorgenson

Il motivo? Nessuno ha capito il nascere della rabbia del 21enne spagnolo che ha infatti sorpreso tutti prima di venire fermato. Compreso l'esperto Jorgenson, leader della Visma, che si è visto piombare addosso l'avversario che ha provato a prenderlo per il collo, insultandolo. Lontano dagli occhi delle telecamere e della diretta TV, stando alla ricostruzione dei presenti, Romo ha riversato la propria frustrazione a seguito di una manovra considerata scorretta durante la frazione: ha aspettato Jorgenson vicino al pullman della squadra e quando lo ha visto, lo ha aggredito minacciandolo.

Una situazione limite che non è debordata unicamente per il pronto intervento dell'ex corridore britannico Max Sciandri, oggi direttore sportivo di Romo alla Movistar, per impedirgli di proseguire. Jorgenson, dal canto suo, si sarebbe alla fine divertito della situazione, canzonando Romo con un beffardo "Adios" mentre si allontanava verso il pullman della propria squadra.

Chi è Javier Romo, talento spagnolo in ascesa

Arrivato nel gruppo dei professionisti nel 2021, Javier Romo ha ottenuto grandi conferme e successi nel triathlon. Poi, l'avventura nel ciclismo con l'approdo alla Astana-Premier Tech per poi arrivare alla Movistar dove si è tolto qualche soddisfazione, come la sua prima vittoria al Tour Down Under nel 2025, difendendosi al meglio anche in questa edizione 2026 della Tirreno-Adriatico.