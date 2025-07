“La targa è 4-GV-488, volevano colpirmi coi bastoni!”: la denuncia di Puck Moonen, la ciclista-influencer

Classe 1996, Puck Moonen è una ex ciclista olandese che ha corso in passato per l'UCI Women's Continental Team Chevalmeire e per la Lotto Soudal prima di doversi ritirare forzatamente a causa di un infortunio al ginocchio. Oggi, la 29enne continua a cullare la propria passione facendo quotidianamente uscite di allenamenti, tra cui l'ultima finita nel peggiore dei modi: un furgone nero l'ha accostata e dal portellone aperto alcune persone hanno provato a colpirla coi bastoni. Tutto denunciato sui suoi canali social, dove è seguita da centinaia di migliaia di follower.

L'appello-denuncia di Puck Moonen sui social: "Hanno cercato volutamente di colpirmi"

L'appello è ridondato prima tra gli stretti conoscenti e poi via via tra tutti coloro, oltre 800 mila persone, che si sono appassionati a seguire Puck Moonen, ex ciclista professionista che si è ricreata sui social, diventando una vera e propria influencer raccontando le sue avventure in bici. Tra cui l'ultima, assurda, in cui qualcuno ha cercato di aggredirla: "Ho bisogno del vostro aiuto per trovare le persone che hanno cercato deliberatamente di farmi del male". Così ha scritto nella mattinata del 15 luglio, aprendo una serie di stories sul suo account Instagram.

Moonen ha avuto la prontezza di utilizzare il proprio smartphone malgrado l'accaduto e i momenti di panico che ha dovuto suo malgrado subire, allegando una serie di foto che ritraggono un furgone nero che si allontana in strada davanti a lei: "Probabilmente erano persone del posto…. È successo a Opheusden, e la targa è 4-GV-488. Ho chiamato subito la polizia quando è successo" ha continuato la 2enne ex ciclista. "Erano adolescenti che probabilmente odiano i ciclisti" ha poi continuato pubblicando altre fotografie di lei a bordo strada che chiama le autorità. "Sicuramente non verranno puniti per aver guidato con le portiere aperte e aver cercato di colpirmi con bastoni di legno, ma vorrei comunque trovarli…"

Leggi anche Van der Poel è la nuova maglia gialla del Tour: Pogacar beffato soltanto per un secondo

Come sta Puck Moonen dopo il tentativo di aggressione: "La vita continua"

Un appello che ha riscosso enorme clamore, con migliaia di commenti dei tanti follower poi rassicurati dalla stessa Moonen, alla fine uscita incolume dalla bruttissima vicenda. "Sto bene, la vita continua ma gli str*nzi saranno sempre str*nzi… L'allenamento ha fatto bene alle mie gambe doloranti… La felicità si può trovare ovunque."