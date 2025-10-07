La Israel Premier Tech non esiste più: cancellati il nome e il presidente sionista Sylvan Adams

Dopo quanto accaduto nella seconda parte della stagione ciclistica 2025, la Isreal Premier Tech ha annunciato una svolta epocale: ha cancellato il proprio nome e non avrà più Sylvan Adams, magnate canadese di origini israeliane, quale rappresentante ufficiale. Per evitare ulteriori contestazioni e per fermare la fuga degli sponsor.

La Israel cambia tutto, via il contestato nome e addio al presidente e co-proprietario

"L'attuale nome e immagine di squadra non sarà più mostrato, allontanandosi dalla sua attuale identità israeliana", si legge all'interno di una nota ufficiale della stessa squadra con sede ufficiale a Tel Aviv, che conferma la scelta definitiva di evitare il protrarsi di problematiche sempre più serie e pericolose attorno al ciclismo dopo quanto visto e accaduto alla Vuelta. Sotto l'"invito" dell'Unione Ciclistica Internazionale e le pressioni esterne, inoltre, lo stesso team ha riferito che l'attuale presidente e co-proprietario dell'organizzazione, il milionario sionista Sylvan Adams canadese ma di origini israeliane, non parlerà più a nome della squadra e si dedicherà ad altro, tra cui il suo ruolo ricoperto come presidente del Congresso ebraico mondiale. Di fatto, verrà dismesso ufficialmente con la conclusione della tormentata stagione 2026.

La Israel abbandonata dagli sponsor: risoluzioni unilaterali dei contratti

Tutto ciò a seguito delle proteste degli attivisti ma anche – e soprattutto – di un crescente malcontento dello stesso ciclismo, diffuso sempre più di fronte ad una situazione insostenibile. A poco era servito l'utilizzo dell'acronimo "IPT" con la stilizzazione della stella di Davide che comunque campeggiava su divise e loghi e con la proprietà sempre radicata a Tel Aviv. Così l'intervento definitivo, dovuto anche una questione di opportunità: diversi sponsor della squadra avevano espresso il loro fastidio in modo più che manifesto: molti di loro avevano aperto la porta alla risoluzione unilaterale dei loro contratti a causa del danno che stava causando alla loro immagine, la "questione israeliana".

Il lungo comunicato ufficiale della Israel Premier Tech: "Cambio di nome e immagine"