sport
video suggerito
video suggerito

La dieta di Pogacar quando corre una tappa di montagna: come mangiare 3 kg di pasta in un giorno

La dieta perfetta di Tadej Pogacar per affrontare le montagne al Tour de France. Il campione sloveno è come se mangiasse ben tre chili di pasta in un solo giorno.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La dieta di Cristiano Ronaldo è la più nota nel mondo del calcio ma in questo caso è Tadej Pogacar a rendere noto il suo piano alimentare. Il campione di ciclismo è l'autentico uomo da battere a colpi di pedalate, tour, strade, rettilinei, curve e volate in montagne. Ecco, proprio per affrontare queste ultime il campione sloveno adotta un particolare regime alimentare.

A svelarlo è Velon, società istituita nel 2014 dai vari team professionistici di ciclismo che ha come obiettivo quello di creare una piattaforma di contenuti chiamata “Velon Live” per rendere noto il ciclismo, che ha evidenziato proprio la preparazione di Pogacar a tavola prima di affrontare le tappe di montagna del Tour de France su Alpi e Pirenei.

Per prepararsi al meglio alla giornata di cinque ore caratterizzata da una dura frazione in salita, Pogacar mangia in totale 1200 grammi di carboidrati, 150 di proteine e 66 di lipidi. In pratica è come se ingerisse tre chili di pasta oppure 50 banane. Ma in che modo si struttura questo pasto?

Leggi anche
"Così si uccide il ciclismo": la dura accusa sulla montagna artificiale costruita per favorire Pogacar
Pogacar in gara.
Pogacar in gara.

Per quanto riguarda i carboidrati, in particolare, il consumo di Pogacar è così suddiviso: 230 grammi a colazione, 30 prima della tappa, 460 durante la corsa e 480 dopo la gara, per un totale di 1.200. Le proteine, invece, sono consumate solo al termine della tappa. Per questo motivo 25 grammi vengono assimilati a colazione, 1 prima della gara, 4 durante la tappa, ben 120 dei 150 grammi totali dopo la corsa. I lipidi poi sono divisi in maniera simile prima e dopo la tappa, mentre durante la gara ne vengono consumati non tantissimi, circa 25 grammi a colazione, 2 nel pre-gara, 4 durante la tappa e 35 dopo la corsa. Il totale è di 66.

Tutto questo per permettere allo sloveno di affrontare al meglio la Grande Boucle. Chiaramente Pogacar adotta un regime alimentare diverso per le altre gare. Di fatto il campione sloveno si nutre di gel, barrette, bibite e alimenti con un alto contenuto di energica studiati appositamente per i ciclisti. In questo caso invece Pogacar deve cambiare tutto proprio per far fronte alle Alpi e i Pirenei che possono essere insidiosi se affrontati con una dose "normale" di energia.

Ciclismo
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
mondiali
Italia in 4ª fascia ai sorteggi dei Mondiali 2026, quale può essere il girone migliore o peggiore
Ecco le favorite per la vittoria ai Mondiali di calcio 2026: le chance dell'Italia arrivando dai playoff del prossimo marzo
Perché l'Italia giocherà i playoff per i Mondiali 2026 nello stadio di Bergamo, evitando San Siro e l'Olimpico
Trovati 456 sacchi di resti umani vicino a uno stadio che ospiterà i Mondiali: sono persone scomparse in Messico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views