La caduta più fantozziana di sempre nel ciclismo: tutti abbracciati al traguardo vanno tutti a terra In occasione della tappa conclusiva della 62a Vuelta de Guatemala, la Decoba-ASO Quetzaltenango ha voluto festeggiare il successo in classifica generale del suo corridore, Gerson Toc. Peccato che la scena d’esultanza al traguardo si sia trasformata in una tragicomica performance già entrata di diritto nel guinness delle peggiori figure di sempre nella storia del ciclismo.

A cura di Alessio Pediglieri

In Europa la stagione ufficiale 2023 del ciclismo su strada è finita da un po' di settimane, ma dall'altra parte del mondo ci sono molte gare ancora in calendario. Tra queste, la Vuelta de Guatemala, in America Centrale, ai confini con il Messico. Una corsa a tappe della durata di 10 giorni che ha visto il suo epilogo domenica scorsa, in cui la Decoba-ASO Quetzaltenango ha voluto festeggiare il successo del suo ciclista, Gerson Toc, arrivando al traguardo tutti a braccetto. Finendo però nel guinness delle peggiori figure di sempre nel mondo del professionismo.

Domenica 26 novembre si è conclusa sulle strade del Guatemala il Giro a tappe più importante dell'anno per il Paese centramericano, arrivato alla sua 62a edizione, con lo svolgimento dell'ultima frazione, lunga 110chilometri ma con una classifica generale già abbondantemente delineata e con un vincitore certo, il guatemalteco Gerson Toc già matematicamente certo del successo. E così, la sua squadra, la Decoba-ASO Quetzaltenango ha voluto omaggiare l'impresa del 28enne nel modo ritenuto più congeniale: dopo aver gestito la tappa restando in sicurezza nelle retrovie, i compagni di squadra di Toc hanno deciso di tagliare la linea del traguardo insieme, tutti abbracciati in rigorosa fila, uno accanto all'altro, in segno di esultanza. Peccato che a pochi metri dall'arrivo l'apoteosi si è trasformata in una enorme caduta fantozziana facendo finire tutti a terra.

L'arrivo a braccetto al traguardo è una delle scene più classiche in ci si imbatte nel ciclismo, utili ai Team per festeggiare i successi di un proprio corridore. Anche per la Decoba-ASO Quetzaltenango, domenica pomeriggio, è sembrato dunque naturale e spontaneo compiere il gesto a favore di Gerson Toc ma poco prima di tagliare la linea d'arrivo, uno dei corridori ha perso il controllo della propria bicicletta innescando l'effetto domino sugli altri con un finale inevitabile: tutti e sei i ciclisti in divisa giallonera, sono finiti a gambe all'aria di fronte allo sguardo incredulo dei tifosi che hanno immortalato il tutto in video poi diventati virali sui social.

Una caduta rovinosa che trasforma il clima di festa per diversi istanti in attimi di pura apprensione: un paio di ciclisti battono pesantemente sull'asfalto, solamente uno riesce a sbandare tenendosi in sella, un altro resta fermo a terra qualche minuto, subito soccorso dallo staff medico. Pian piano si è capito fortunatamente che non si era verificata alcuna grave conseguenza a nessuno. Così i festeggiamenti per la vittoria alla Vuelta possono iniziare. Con qualche livido di troppo e una figuraccia che già entrata negli annali del ciclismo professionistico.