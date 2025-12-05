La bici di Pogacar dei record sul Mont Ventoux al Tour de France 2025 venduta a un prezzo folle

Quanto può valere una bicicletta utilizzata da un campione assoluto come Tadej Pogacar durante il Tour de France 2025 vinto a mani basse? Una follia. La risposta è arrivata in modo concreto dopo che la Colnago Y1Rs "stripped black" è stata battuta da Sotheby's, la stessa con cui lo sloveno nell'ultimo Tour ha dominato il Mont Ventoux spazzando via ogni primato precedente di scalata. Un'impresa eroica ed epocale che è stata omaggiata da un amatore che ha investito una somma folle pur di avere quella bicicletta.

Nell'ultimo Tour de France, Tadej Pogacar è stato il dominatore assoluto conquistando a suon di prestazioni impressionanti la Grande Boucle. Tra le imprese che hanno riscritto la storia anche il tempo record con cui ha scalato una delle salite più iconiche, il Mont Venotux in una tappa dominata porta indelebile il marchio dello sloveno. Il tutto in sella alla sua fidata Colnago Y1Rs che, per l'occasione aveva anche qualcosa di unico e inedito: la forcella e il tubo orizzontale presentavano infatti i colori dell'arcobaleno, aggiunti al telaio nel giorno di riposo. Un pezzo da collezione che così è finito all'asta per la gioia degli appassionati.

E' la prima volta che una bicicletta utilizzata in gare ufficiali da parte di Tadej Pogacar finisce all'asta e a pensarci è stato Sotheby's, prestigiosa casa d'aste britannica, leader a livello mondiale che ha deciso di battere la Colnago Y1Rs "stripped black" partendo da un prezzo base libero per un obiettivo fissato attorno ai 20 mila euro. Ben presto c'è chi si è fatto prendere la mano e la bici è stata contesa a suon di rilanci. Le offerte sono aumentate rapidamente subito raggiungendo i 15.000 dollari – circa 12 mila euro – e, alla fine del periodo d'asta, il totale ha raggiunto la folle cifra di 190.500 dollari, equivalente ad oltre 163.750 euro.