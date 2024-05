video suggerito

Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi Spoleto – Prati di Tivo: percorso, orari e dove vederla in TV Ottava tappa del Giro di tappa, montuosa: 150 chilometri di lunghezza per un dislivello di 3.850 metri. Tre GPM e un arrivo in pura salita a Prati di Tivo che riscriverà la classifica generale. Pogecar in maglia rosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo la crono di ieri vinta da Pogacar davanti a Ganna, il Giro d'Italia arriva alla ottava tappa che si percorre da Spoleto a Prati di Tivo per un inizio di weekend ad alta gradazione di adrenalina. Orario di partenza alle 12:30 da Spoleto, arrivo previsto alle 17:15 a Prati di Tivio. Una frazione di montagna in cui si farà sul serio con 3.850 metri di dislivello in 158 da percorre. In maglia rosa ancora Pogacar.

Le montagne. Tanto attese e temute, ora sono protagoniste per la frazione odierna che arriverà in alta quota sul GPM di prima categoria verso Prati di Tivo con una media di pendenza del 7% e punte del 12 senza un attimo di respiro negli ultimi 15 km di corsa. Spazio ovviamente agli scalatori puri, ma anche agli uomini di classifica che dovranno provare in ogni modo a leggere la chiave giusta per attaccare la maglia rosa. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD.

Numero tappa: 8 Spoleto – Prati di Tivo

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza/Dislivello: 158 km, 3.850 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN. Da diretta in chiaro su Rai 2 inizierà alle 14:00 e seguirà la corsa rosa fino alle 18:00.

Percorso e altimetria della Spoleto-Prati di Tivo

Un continuo saliscendi sin dal principio per questa ottava tappa del Giro che dirà in che forma siano davvero gli uomini di classifica, le rispettive squadre e gli scalatori che vorranno provare la sortita vincente. Di terreno per attaccare ce ne è a volontà: tre GPM, Forca Capristello, Croce Abbo e l'arrivo su Prati di Tivo. Il primo di seconda categoria, poi uno di terza e l'ultimo di prima per un totale di quasi 4 mila metri di dislivello. Non saranno scalate impossibili, ma arrivano dopo la prima settimana corsa a velocità folli, la stanchezza ci sarà e anche le altre salite del percorso incideranno sul finale.

Uomini di classifica e scalatori i favoriti per la tappa di oggi

Le montagne chiamano, chi ha gamba risponde. Uomini di classifica e non solo: anche gli scalatori di giornata alla ricerca di un successo di tappa possono sbizzarrirsi con tante occasioni per imbastire la fuga giusta.