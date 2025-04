video suggerito

Julien Vermote va dritto a una curva, la sua crono al Romandia finisce nel modo più imbarazzante Alla cronoprologo che ha dato il via al Tour di Romandia 2025, è stato Samuel Watson a sorprendere tutti e prendersi la vittoria davanti a Alves Oliveira e a Romeo Abad. Ma a prendersi la scena con una goffa caduta è stato l’esperto belga Julien Vermote: il 35enne della VISMA ha calcolato in modo pessimo una curva, andando dritto in modo più che maldestro, rimediando una magra figuraccia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Imbarazzante incidente per l'espertissimo 35enne Julien Vermote che si è reso protagonista di un errore tanto goffo quanto pericoloso durante la crono-prologo che si è svolta nel pomeriggio di martedì 29 aprile, con cui si è aperto il Tour di Romandia 2025. Il ciclista della VISMA | Lease a Bike ha calcolato nel modo peggiore una curva ed è finito dritto contro le barriere di protezione, compiendo una piroetta su se stesso e finendo fuori tracciato. Nessuna grave conseguenza, se non essere arrivato ultimo, con l'imbarazzo di un errore da principiante.

Il maldestro errore di Vermote, dritto ad una curva come un dilettante

E' iniziato nel peggiore dei modi il Romandia 2025 per Vermote: il corridore belga ha valutato malissimo una semplice curva sul tracciato del prologo di apertura della gara, di soli 3,4 chilometri sulle strade di Saint-Imier. Il 35enne non è riuscito a riprendere il controllo della propria bici in tempo per rimediare al goffo errore ed è volato oltre le barriere. Una piroetta a 360 gradi, finendo ben al di là del tracciato. Fortunatamente la velocità non era sostenuta e le conseguenze fisiche non sono state pesanti: Vermote è così riuscito a proseguire la sua gara e a stabilire un tempo finale, anche se altissimo, arrivando 136° al traguardo con un ritardo di oltre un minuto e mezzo.

Watson sorprende tutti e vince, Evenepoel solamente ottavo

Una tappa particolarmente vivace, con un finale a sorpresa che ha colto in contropiede i migliori al via. Samuel Watson, della INEOS Grenadiers, ha concluso il prologo del Giro di Romandia in 4’33” sviluppando una media di 45,3 chilometri orari. Il britannico, neo-acquisto della stessa squadra di Ganna – assente al Romandia – dopo aver disputato due buone stagioni con la Groupama-FDJ, ha battuto di soli 28 centesimi di secondo Ivo Oliveira della UAE Team Emirates-XRG. Ivan Romeo, della Movistar, ha impiegato 3 secondi più di Watson a concludere la prova e si è classificato terzo. Delusione per Evenepoel che si è preso solamente una modesta ottava piazza.

L'ordine d'arrivo della cronoprologo

1 WATSON Samuel GBR IGD 00″ * 04'33″30

2 ALVES OLIVEIRA Ivo Emanuel POR UAD ‘ ‘ 04'33″58

3 ROMEO ABAD Ivan ESP MOV 03″ * 04'36″31

4 BISSEGGER Stefan SUI DAT ‘ ‘ 04'36″33

5 ZIJLAARD Maikel NED TUD ‘ ‘ 04'36″57

6 KUNG Stefan SUI GFC 04″ 04'37″01

7 GUERNALEC Thibault FRA ARK ‘ ‘ 04'37″17

8 EVENEPOEL Remco BEL SOQ ‘ ‘ * 04'37″73

9 VINE Jay AUS UAD 05″ 04'38″62

10 CHRISTEN Jan SUI UAD ‘ ‘ * 04'38″79