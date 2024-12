video suggerito

Jake Paul provoca Lance Armstrong, lui risponde: “Quando vuoi. Io e il mio unico testicolo ci saremo” Jake Paul ha lanciato la sfida, Lance Armstrong l’ha raccolta, accettata e rilanciata. “Sono pronto!” ha detto in modo provocatorio il pugile youtuber in un video in cui era fuori in bici. La risposta del texano è stata perentoria: “Dove e quando vuoi, è chiaro che cerchi una sculacciata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jake Paul è senza freni e dopo la sfida, vinta, contro Mike Tyson ci ha preso gusto e ne sta cercando un'altra. A tal punto che non ha perso occasione, sfruttando un video pubblicato sull'account della propria fidanzata, la pattinatrice sei volte iridata Jutta Leerdam, di sfidare l'ex stella del ciclismo Lance Armstrong. Che non si è tirato indietro, rispondendo di par suo: "E' chiaro che vuole essere sculacciato, dia un giorno e un'ora: io e il mio unico testicolo ci saremo".

La sfida lanciata da Jake Paul a Lance Armstrong

Un vero e proprio dissing nato e sviluppatosi online attraverso i social, complice ciò che doveva semplicemente rappresentare un'uscita in bicicletta tra Jake Paul e la fidanzata. Jutta Leerdman ha pubblicato foto e video della loro pedalata in cui si vede Jake Paul scattare sui pedali mostrando qualità anche in bici mettendo in difficoltà Leerdman, pattinatrice di fama mondiale. Non prima di aver lanciato il sasso: "Lance Armstrong sto arrivando!". Per molti è sembrata la classica battuta in "Jake Paul style" ma la cosa non è finita lì: il texano dagli occhi di ghiaccio ha colto l'occasione per rispondere al pugile e youtuber.

La risposta di Lance Armstrong a Jake Paul: sfida accettata

Armstrong ha pubblicato prima una storia sul proprio profilo Instagram riprendendone un'altra dello stesso Jake Paul e la risposta è stata più che una semplice sfida. Davanti alla provocazione "@lancearmstrong 1 vs 1 me", l'americano ha replicato: "E' chiaro che stai cercando una sculacciata bambino, trova il posto". Aggiungendo una perentorio: "Quando vuoi, io e il mio unico testicolo ci saremo". La ribattuta di Paul non si è fatta nemmeno attendere più di tanto: "…quanti vecchietti ho già battuto?"

Il botta e risposta via social tra Jake Paul e Lance Armstrong

Lance Armstrong vs Jake Paul, il texano detta le regole

Poi Lance Armstrong ha proseguito la discussione anche nel proprio podcast "The Move in The Boss", seguitissimo in America e non solo tra gli appassionati di ciclismo. "Ho ricevuto così tante domande su quel piccolo bastardo, Jake Paul e non posso far finta di nulla… La realtà è semplicemente una: in realtà mi piace Jake", ammette poi Armstrong. "Lo rispetto per tutto ciò che ha costruito. Ma intendevo proprio quello che ho detto: sta chiedendo di essere picchiato. Sarà stata solamente una mera provocazione?" ha concluso poi Armstrong. "Non lo so, ma lo spero… Ma voglio essere comunque chiaro: voglio che tutti sappiano che eventualmente sarà una gara ciclistica, perché di certo non salirò sul ring con quel ragazzo".