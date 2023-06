Incredibile errore al Giro di Slovenia: quasi tutto il gruppo sbaglia strada all’ultimo chilometro Ha dell’incredibile quello che è successo oggi nel finale della terza tappa del Giro di Slovenia: all’ultimo chilometro c’è una rotonda, andare a destra o a sinistra? Sbagliano quasi tutti.

A cura di Paolo Fiorenza

Ha davvero dell'incredibile quello che è successo oggi nel finale della terza tappa del Giro di Slovenia, la Grosuplje-Postojna di 173,4 chilometri. Il gruppo procedeva compatto verso quello che avrebbe dovuto essere un arrivo allo sprint ormai inevitabile ed in effetti la volata c'è stata per attribuire la vittoria della frazione, ma non esattamente come si pensava – ovvero a plotone compatto – bensì con la partecipazione dei pochi scampati al clamoroso errore compiuto dal 90% dei corridori.

Siamo all'ultimo chilometro della tappa, quando si materializza il classico granello che può piazzarsi nell'ingranaggio qualora non si prendano le dovute precauzioni per evitare il disastro. Poco prima del rettilineo del traguardo c'è una rotonda, che in assenza di segnaletica adeguata (ahi, organizzatori…) diventa un dilemma drammatico per i ciclisti: andare a destra o a sinistra? Purtroppo per la maggior parte di chi era dietro di lui, Filippo Zana che era in testa al gruppo ha preso la decisione sbagliata, andando a destra e portandosi dietro la maggioranza del plotone, tra cui il leader della corsa Groenewegen e Ulissi.

Quando chi ha sbagliato ha realizzato che il percorso proseguiva dall'altra parte, ormai era troppo tardi per poter recuperare in tempo per lo sprint, che dunque si è disputato a ranghi ridotti. Si sono contesi la vittoria Ide Schelling e Luka Mezgec, che avrebbe dovuto lanciare la volata al compagno Dylan Gronewegen ed invece a quel punto si è messo in proprio. Lo sloveno del Team Jayco-AlUla è stato tuttavia battuto al fotofinish dall'olandese della Bora-Hansgrohe, mentre il podio della tappa è stato completato dallo svizzero Robin Froidevaux, del Tudor Pro Cycling Team.

Dopo tre frazioni dedicate ai velocisti, domani giornata di montagna dove i favoriti per la classifica generale dovrebbero essere i protagonisti per giocarsi la vittoria finale del Giro di Slovenia 2023.