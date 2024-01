Il dramma di Diego Ulissi, il ciclista italiano ha perso la figlia: “La nostra bimba è volata in cielo” Diego Ulissi, corridore della UAE Team Emirates, ha pubblicato il più triste degli annunci: la terzogenita che doveva nascere a luglio non ce l’ha fatta. “A una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo”. Solo pochi giorni prima, il 24 dicembre aveva postato la foto dell’ecografia insieme a sua moglie e le due figlie sorridenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il dramma a occhi aperti a pochi giorni dal festeggiare l'anno nuovo e aver regalato ai propri tifosi e appassionati di ciclismo altre notizie confortanti. Per Diego Ulissi, tuttavia, il 2024 si è aperto nel peggiore dei modi e a poche ore di immagini familiari, sorrisi e auguri, sul suo profilo Instagram è apparso il più drammatico dei post. Ha perso la terza figlia che doveva aggiungersi alle già presenti Lia e Anna: "Purtroppo, le cose non sono andate come dovevano…". Solo il 24 dicembre annunciava al mondo della gravidanza, postando le foto dell'ecografia.

Un annuncio del tutto inaspettato che ha fatto capolino nella giornata di mercoledì 3 gennaio, con un messaggio scritto su sfondo nero, a lutto, in cui il vincitore di 8 tappe del Giro d'Italia, annunciava la notizia più triste: "Purtroppo, dopo la gioia di ieri, oggi pomeriggio a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo. Domani ci aspetta una lunga giornata dove tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto. Mi dispiace".

Un messaggio amaro e doloroso che stride fortemente su quanto solamente poche ore prima era apparso sull'account Instagram del ciclista della UAE Emirates, in cui si mostrava felice e sorridente insieme alla sua famiglia in un video di Natale, davanti all'albero con moglie e figlie. "Ed eccoci qua!!! In arrivo un’altra piccola Ulissi.. 3 su 3!!! A questo punto alziamo bandiera bianca!🤪" aveva aggiunto ironicamente. "A parte gli scherzi siamo felicissimi.. adesso non ci resta che aspettare Luglio per tenerla tra le braccia" aveva scritto, mostrandosi con in braccio la più piccola di famiglia, Anna, nata nel 2020.

Prima ancora, altri post di pura felicità per la famiglia Ulissi, con il "racconto" social della gravidanza che stava proseguendo per il verso giusto: la terza figlia sarebbe dovuta nascere a luglio ma così non sarà. L'ultimo controllo medico ha dato un esito nefasto e così, assumono un contorno ancor più straziante anche le precedenti fotografie sempre a tema "maternità" che mostravano una famiglia assolutamente felice per la gioia che solo un'attesa può regalare. Ancor più sapendo che già nel settembre del 2015 la coppia aveva dovuto affrontare un aborto spontaneo, perdendo una figlia che sarebbe dovuta nascere a marzo 2016.