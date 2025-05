video suggerito

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Viareggio-Castelnovo ne' Monti: orari TV, percorso e favoriti L'11a tappa di oggi si svolge tra la Garfagnana toscana e l'Emilia: via da Viareggio, arrivo dopo 186 km a Castelnuovo ne' Marmi superando l'Appennino in due per una seconda parte di tracciato davvero montuosa (pendenze al 19%). Diretta in chiaro sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la cronometro che ha aperto la seconda settimana del Giro 2025 ecco che oggi, mercoledì 21 maggio si parte da Viareggio per arrivare a Castelnovo ne' Monti per l'11a tappa da 186 chilometri, montuosa. Diretta sulla Rai in chiaro per la TV e lo streaming.

3.850 metri di dislivello che fanno di questa frazione un importantissimo assaggio delle salite che stanno per avvicinarsi. La Viareggio-Castelnovo darà grande spettacolo con un San Pellegrino posto a metà percorso che spaccherà in due la tappa creando più di qualche semplice sorpresa, per un GPM 1 dopo il quale non ci sarà più un tratto di pianura con altri due GPM e un arrivo in salita.

Numero tappa: 11ª, Viareggio-Castelnuovo ne' Monti

Orario partenza: ore 12:20

Orario arrivo: 17:25

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 186 km, 3.850 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 11ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Viareggio-Castelnuovo ne' Monti

La prima tappe del percorso di oggi è sena asperità particolari con un via da Viareggio che vedrà il plotone compatto fino alla prima salita di giornata. Al chilometro 46 è stato fissato il primo dei due traguardi volanti. Passato Castelnuovo dovrebbe arrivare il momento più interessante con la salita che potrebbe incidere sull’esito della tappa: la scalata al San Pellegrino. Il Gran Premio della Montaggna di Alpe San Pellegrino, GPM categoria 1, ritorna nel percorso del Giro dopo 25 anni dall’ultima volta: sarà il momento più delicato e difficile con punte al 19% di pendenza. Il secondo GPM, di categoria 2, è intorno al chilometro 140 con la salita di Toano e poi l’ultima salita è quella di Pietra di Bismantova a 10 km dall’arrivo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche la 11ª tappa del Giro d'Italia 2025 come le precedenti e quelle ancora da venire, sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Dalla partenza di Viareggio (ore 12:20) fino a Castelnuovo Garfagnana, il percorso non presenta problemi ma da quel momento in poi le difficoltà aumentano. Si attraversa la Provincia di Lucca attraverso l'Appennino con tratti al 19% di pendenza, per entrare nella Provincia di Modena prima e poi di Reggio Emilia. Il traguardo, posto a Castelnuovo ne' Marmi presenta una rampa a salire e una breve discesa che caratterizzano i 3 chilometri finali, tra curve impegnative e un ultimo chilometro interamente in salita, fino al rettilineo finale su asfalto dove si taglierà il traguardo attorno alle 17:25

I favoriti della tappa di oggi

Spazio agli scalatori che vogliono mettersi in mostra e dare un senso a questo Giro. Difficile pensare che vi sia una fuga di giornata che possa arrivare a termine eventualmente con largo margine. Sul San Pellegrino ci sarà battaglia campale tra i big: Roglic, Ayuso, Fortunato, Ciccone, Del Toro, Bernal, Bilbao sono solo alcuni dei nomi che sicuramente saranno da osservare con particolare attenzione.