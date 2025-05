Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

Altre montagne e altre emozioni anche oggi per la 17a tappa del Giro d'Italia che parte da San Michele all'Adige e si conclude nella cornice lombarda di Bormio. Una frazione. epica che passa dal Tonale e dal Mortirolo, da 155 chilometri e un dislivello da 3.800 metri da vivere in diretta in chiaro e senza costi, su Rai2 e su RaiPlay.

Il Giro d'Italia 2025 lascia l'Italia dell'est e saluta il Trentino-Alto Adige per approdare in Lombardia oggi 28 maggio, arrivando a Bormio, sede Olimpica di Milano Cortina 2026. Non c'è un solo tratto di pianura, con una lunghissima costante salita che inizia dal via e si concluderà solamente al mitico Passo del Tonale, per poi affrontare un continuo saliscendi emozionante, tra discese pericolose e nuove salite a scavallare il Mortirolo e Le Motte, iconici passaggi del Giro.

Numero tappa: 17ª, San Michele all'Adige – Bormio

Orario partenza: ore 13:00

Orario arrivo: 17:00

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 155 km, 3.800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 17ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della San Michele all'Adige – Bormio

In continua leggera salita per la Val di Non e la Val di Sole si affronta la scalata al Passo del Tonale: è un GPM 2, lunga 15,2 km, per toccare i 1.883 m a una pendenza media del 6%, e massima del 9%. Si affronta anche il mitico il Passo del Mortirolo, con i suoi ultimi 3 km sempre sopra il 10% per un GPM 1, con punte a pendenza massima del 16%. Poi una ultima lunga risalita in direzione di Bormio, con la breve scalata delle Motte che consegna l'ultimo Gran Premio di giornata, un GPM 3 all'8.2% e una pendenza massima del 13%. Ultimi 3 km sostanzialmente in discesa

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 17ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si risale la Val di Non e poi la Val di Sole e dopo il Passo del Tonale ecco la discesa veloce su Ponte di Legno, per poi scalare il Passo del Mortirolo da Monno. Altra discesa impegnativa fino a Grosio e poi lunga risalita fino alle porte di Bormio, con la breve scalata delle Motte prima di dirigersi a Bormio. Giunti a Bormio una prima svolta a U poi alcune curve a angolo retto, fino all’immissione nel rettilineo di arrivo di 100 metri

I favoriti della tappa di oggi

Dopo la frazione di ieri, anche oggi le montagne faranno la differenza e chiameranno all'appello gli uomini di classifica. Possibile anche la fuga di giornata con il Mortirolo che può fare da spartiacque per un eventuale manipolo di avventurosi che nulla hanno a che vedere con la maglia rosa.