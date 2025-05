video suggerito

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Rovigo-Vicenza: orari TV, percorso e favoriti La Rovigo-Vicenza, 13a tappa del Giro 2025 si corre su un percorso quasi completamente pianeggiante ma che regala emozioni al traguardo, in salita (anche al 12%). Diretta consueta sui canali Rai in chiaro sia in TV sia in Streaming. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Rovigo-Vicenza è la tappa di oggi, la numero 13 del Giro d'Italia 2025 e si correrà su e giù per i colli. Una frazione movimentata da 180 chilometri e un dislivello complessivo di 1.600 metri che si potrà vedere in chiaro in diretta sui canali Rai.

Il Giro lascia per una prima volta la Lombardia, ripartendo dal Veneto e per la precisione da Rovigo, per una tappa quasi tutta pianeggiante che vedrà il classico arrivo in volata per chi ha ancora la forza di sprintare sul rettilineo di Vicenza in salita, con i passisti favoriti su tutti. Sono 5 i GPM di giornata ma solo validi per la classifica scalatori in cui Lorenzo Fortunato è attualmente leader, non certo per le asperità in salita. Tranne per l'arrivo dove si toccano punte anche del 12%.

Numero tappa: 13ª, Rovigo-Vicenza

Orario partenza: ore 13:05

Orario arrivo: 17:15

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 180 km, 1.600 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 13ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Rovigo-Vicenza

Cinque volte in salita ma per cinque volte non accadrà nulla tra i big della classifica di giornata perché le asperità di oggi sono più che pedalabili e adatte unicamente a qualche fuggitivo di giornata in cerca di gloria. Si parte da Rovigo con solo una salita, il Passo di Roverello, classificato come Gran Premio della Montagna di livello 4 nei primi 100 chilometri. Il secondo dei cinque GPM (sempre 4a categoria), San Giovanni in Monte, è al chilometro 135 circa mentre, al raggiungimento di Vicenza ci saranno tre GPM (di 4a categoria) nel circuito di 20 km che verrò ripetuto due volte.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 13ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La tappa 13 del Giro d’Italia 2025 è prevalentemente pianeggiante per i primi 130 km. La carovana scatta alle 13:05 e dovrà affrontare diversi Gran Premi della Montagna, ma tutti di categoria 4 con il primo a soli 30 km dalla partenza mentre gli altri dopo i 130 km. A Vicenza, i ciclisti dovranno effettuare un circuito da 20,3 km a giro, da percorrere per due volte A 1.200 metri dall'arrivo, inizia lo strappo finale dove si arriverà attorno alle 17:15 e che vedrà punte interessanti del 12% e con l'ultimo chilometro di pendenza media del 7% e l'ultima parte attorno al 10%.

I favoriti della tappa di oggi

Sarà compito dei vari team dei migliori non permettere che vi siano fughe importanti di giornata. Prevedibile che un gruppetto che scatterà da lontano ci sarà anche in vista di un traguardo in salita che non arride ai velocisti puri. Dunque, se si ritroveranno in pochi a giocarsi la volata potrebbe uscire un nome di chi sta pagando enorme svantaggio in classifica generale.