Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Piazzola sul Brenta-San Valentino: orari TV, diretta e percorso

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la pausa di un giorno, torna il Giro d'Italia 2025 che passa dal Veneto al Trentino oggi martedì 27 maggio, con partenza da Piazzola sul Brenta e arrivo a San Valentino (Brentonico) per una tappa d'altri tempi: 209 chilometri di pura montagna per un dislivello da 4.900 metri. Diretta integrale tra RaiSport HD e Rai2 in chiaro, senza costi.

Si inizia a fare maledettamente sul serio al Giro d'Italia n.108 con il tappone alpino che spalanca le porte alla terza decisiva settimana. Una frazione tra le più dure e delicate che avrà ulteriori ripercussioni su una classifica generale che ha visto ribaltoni nei momenti meno pensabili. Fuori dai giochi chi si era fatto spazio, come Giulio Ciccone, e chi era favorito della vigilia, Primoz Roglic, a favore di altri che hanno più o meno mantenuto fede alle attese. Tra questi Antonio Tiberi, unico italiano a reggere il colpo all'avvicinarsi di Alpi e Dolomiti.

Numero tappa: 16ª, Piazzola sul Brenta-San Valentino

Orario partenza: ore 11:35

Orario arrivo: 16:55

Percorso: alta montagna

Distanza e dislivello: 204 km, 4.900 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 16ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Piazzola sul Brenta-San Valentino

4 Gran Premi della Montagna di cui ben tre di prima categoria. La Piazzola sul Brenta-San Valentino si potrebbe ridurre a questi elementi significativi ma si farebbe torto ad un tracciato che al meglio apre la settimana delle montagne. Un classico tappone di montagna senza alcun momento di respiro, dopo un rodaggio di una cinquantina di chilometri. C'è la Carbonare (GPM 2, km 75,3 – lunghezza 12,9 km) che è la prima salita di giornata: si arriva oltre i mille metri (1.074 m) con una pendenza media al 4.6% e una massima al 10%, per un dislivello totale di 594 metri. E' solo l'antipasto perché segue una discesa veloce su Trento, per scalare la prima metà del Monte Bondone per un GPM 1, di lunghezza 10,1 km. La pendenza media è del 7.6%, massima al 13%, per poi affrontare dal versante di Arco-Bolognano il passo di Santa Barbara con i suoi 13 km a quasi il 9%. Qui le punte toccano il 14% (GPM 1, per un dislivello 1.056 m). Poi discesa seguita da un tratto al 12% per l'ultimo GPM 1, con una pendenza massima al 14% e un dislivello di 1.114 metri.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 15ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte per il tappone di montagna in pianura per poi superare Arsiero ed entrare nella valle dell’Astico. Dopo la salita di Carbonare, una discesa veloce su Trento, per scalare fino a Candriai la prima metà del Monte Bondone. Breve discesa e ancora salita fino a Vigo Cavedine fino a ritrovarsi sul versante di Arco-Bolognano, il passo di Santa Barbara. Nuova discesa fino a Mori dove inizia la salita finale con due brevi interruzioni a Brentonico e a San Giacomo. Ultimi 3 km da San Giacomo con una breve discesa, fino al rettilineo finale di 250 metri.

I favoriti della tappa di oggi

Tutti pretendono il riscatto immediato di Primoz Roglic che però non sta bene, anzi. Lo sloveno prova a ripartire ma senza alcun favore della vigilia, con la UAE Emirates pronta a scortare la maglia rosa e Ayuso senza correre rischi importanti. In classifica ci possono provare diversi corridori da Yates a Carapaz, da Tiberi a Bernal: i giochi sono aperti per questa terza settimana.