Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Ceglie Messapica-Matera: orari TV, percorso e favoriti Quinta tappa al Giro d'Italia, la seconda sul nostro territorio dopo la tre giorni in Albania. Si riparte da Ceglie Messapica, in Puglia e si arriva a Matera, in Basilicata dopo 189 chilometri e 1.500 metri di dislivello. Diretta in chiaro su Rai2, Rai SPortHD e RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Quinta frazione al Giro d'Italia 2025, la seconda in suolo italico dopo l'arrivo di ieri a Lecce. Oggi si corre la Ceglie Messapica – Matera, 189 chilometri che sorridono per un arrivo allo sprint e ai velocisti di giornata. Diretta in chiaro come sempre sui canali Rai sia in TV (Rai2 e RaiSport HD), sia in streaming (RaiPlay).

Si parte dalla Puglia per arrivare a Matera in Basilicata su un percorso pianeggiante di quasi 190 chilometri, dove a spuntarla sarà uno dei velocisti presenti in gruppo. Dopo il traguardo di Lecce, dunque, ancora una giornata per gli sprinter che dovranno conquistarsi il traguardo nella città dei Sassi. Dopo un tragitto privo di reali asperità con una prima parte molto veloce che scende sulla costa del Metaponto e poi vira verso Matera, con qualche saliscendi per nulla impegnativo, tra cui il GPM di Montescaglioso, a 29 km dall’arrivo.

Numero tappa: 5ª, Ceglie Messapica – Matera

Orario partenza: ore 13:35

Orario arrivo: 17:10

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 189 km, 1550 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 5ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Ceglie Messapica – Matera

Nessuna salita, nessuna possibilità di fuga anche oggi per un arrivo scritto nell'asfalto: sarà volata. Su un percorso che inizia costeggiando la Valle d'Itria, fino all'Altopiano delle Murge per poi, dopo circa 40 km in pianura, iniziare a essere più nervoso, con le salite di Bernalda, Montescaglioso (unico GPM di giornata categoria 4) e Castello Tramontano. Una rampa al 10% ma troppo breve e troppo vicina al traguardo per destare fastidi, fino all'arrivo di Matera, con un vialone finale di 300 metri sempre in leggerissima ascesa. Minimo il dislivello complessivo, di poco superiore ai 1.500 metri per un tracciato della medesima distanza di ieri, 189 chilometri.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 5ª tappa del Giro d'Italia 2025 Ceglie Messapica – Matera sarà trasmessa in chiaro, visibile a tutti e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai sia in diretta TV (la si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2) sia in streaming (attraverso la piattaforma di Rai Play). La Corsa Rosa potrà essere seguita anche a pagamento, in TV e in streaming, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si attraversa la Provincia di Brindisi scattando dal via alle 13:35 dal Ceglie Messapica Start Village. Quindi si approda in Provincia di Taranto attorno alle 14 quando si entra nel Comune di Martina Franca. A Marina di Ginosa, una volta arrivati in prossimità del Mar Ionio, verso le 15.30 si entra ufficialmente in Provincia di Matera dove si attraversano i Comuni di

Bernalda, Montescaglioso e Castello Tramontano prima di entrare. a ridosso delle 17:00 a Matera Nord.

I favoriti della tappa di oggi

Un nome su tutti, Olav Kooij che nel 2025 ha già vinto due tappe al Giro dell'Oman e una alla Tirreno-Adriatico. I suoi principali rivali saranno Kaden Groves, Paul Magnier, Matteo Moschetti e Sam Bennett. Outsider in cerca di gloria, Rick Pluimers, Casper Van Uden, Filippo Fiorelli, Luke Lamperti, Giovanni Lonardi, Enrico Zanoncello e Orluis Aular.