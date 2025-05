video suggerito

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Biella-Champoluc: orari TV, percorso e favoriti 19a tappa del Giro d’Italia 2025 che si preannuncia altamente spettacolare: 5 GPM, un dislivello da 5 mila metri e un arrivo difficilissimo. La Biella-Champoluc si potrà seguire live in TV e in streaming sui canali Rai. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Penultima tappa di montagna oggi, venerdì 30 maggio con le alpi che attendono la carovana in partenza da Biella per arrivare a Champoluc, dopo 166 chilometri ma soprattutto un dislivello complessivo di 5 mila metri. Diretta in chiaro su TV e streaming attraverso il servizio Rai.

Del Toro, Carapaz e Yates. I tre nomi che si giocano la maglia rosa a Roma. Ma prima ci sono le Alpi da scalare, oggi e domani con due frazioni difficilissime e complicate da rampe che ridaranno spazio a ribaltoni in classifica generale. Oggi ci sono quasi 5 mila metri di dislivello e un arrivo che non darà scampo a chi non avrà più forze per salire.

Numero tappa: 19ª, Biella – Champoluc

Orario partenza: ore 12:30

Orario arrivo: 17:00

Percorso: alta montagna

Distanza e dislivello: 166 km, 4.590 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 19ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Biella – Champoluc

Un tappone alpino imperdibile e altamente spettacolare che vedrà i ciclisti impegnati in 166 km con ben cinque Gran Premi della Montagna e 4.950 metri di dislivello. La partenza è prevista da Biella su un percorso impegnativo che arriva fino alla Valle d'Aosta, terminando a Champoluc con l'ultima salita a 5 km dal traguardo che arriva a 1.724 metri di altitudine e darà verdetti precisi. I punti chiave sono ovviamente le cinque salite, di cui tre Gran Premi della Montagna di livello 1, con ultimo muro a 5 km dal traguardo. C'è il Croce Serra (GPM 3 e pendenza massima al 15%) dopo solo 15 chilometri poi il Col Tzecore (GPM 1, pendenza media 7.5%) al km 67. Terza salita sul Col Saint-Pantaléon (altro GPM 1, con picchi al 12%) quando si superano i 100 chilometri e prima delle due ultime ascese di giornata: Col de Joux (GPM 1, al km 145,4 e pendenze sul 7%) e l'Antagnod (GPM 2, al km 161 e pendenze attorno al 4.5%)

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 18ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

A pochi chilometri dalla partenza, che scatta alle 12:30, subito la salita a Croce Serra per poi entrare nella valle della Dora Baltea. Breve falsopiano fino a Verrès e poi tre salite senza attimi di pausa: Col Tzecore, Col de St.Pantaléon e il Col de Joux. Terminata la discesa su Brusson, inizia l’ultima parte a salire con il passaggio da Antagnod, con pendenze fino all’11%, che termina a 5 km dall’arrivo. Dopo l'Antagnod, inizia la discesa dove la pendenza aumenta per terminare con alcuni tornanti all’ultimo chilometro in centro a Champoluc, dove inizia un tratto in lastricato che termina a 400 m dall’arrivo, tutto in leggera ascesa. Fine corsa prevista attorno alle 17:00.

I favoriti della tappa di oggi

Isaac Del Toro è chiamato all'appello: la maglia rosa deve dimostrare di reggere l'urto di altimetrie mai provate fino ad oggi per il giovanissimo messicano. E che lo metteranno a dura prova: Carapaz e Yates lo sanno e proveranno in ogni modo a metterlo in difficoltà. Ma se starà bene e avrà recuperato, dopo Bormio non è escluso che possa essere proprio lui il primo a scattare in montagna.