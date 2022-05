Giro d’Italia 2022, oggi la tappa 11 da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia: percorso, orari e dove vederlo in diretta TV Il Giro d’Italia tocca la sua undicesima tappa e parte da Santarcangelo di Romagna per arrivare a Reggio Emilia. L’orario di partenza è fissata alle 12:20. Si attraverserà una gran parte dell’Emilia Romagna, passando per alcuni grandi centri abitati. Ecco le informazioni sugli orari e il percorso.

A cura di Enrico Scoccimarro

La tappa di oggi del Giro d’Italia: il percorso e gli orari

Il Giro d'Italia prosegue senza sosta e arriva oggi mercoledì 18 maggio alla sua undicesima tappa, che si terrà interamente in Emilia Romagna: la carovana rosa partirà da Santarcangelo di Romagna e si fermerà a Reggio Emilia, esattamente presso il "Parmigiano reggiano food stage". I corridori si troveranno ai nastri di partenza ancora alle 12.20 e si muoveranno sulla A14 in direzione Bologna-Imola-Ravenna e proseguiranno in direzione Rimini-Pesaro: in tutto saranno 203 i kilometri da percorrere ma totalmente pianeggianti, in quanto la tappa si svolge interamente lungo le strade di pianura. Il Giro passerà anche da Cesena, Forlì, Imola, Bologna e Carpi. Favoriti ancora Carapaz e Van der Poel, battuto ieri da Girmay. Di seguito tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 11 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Il percorso della tappa 11 del Giro d'Italia 2022 da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia

Il percorso di questa tappa è piuttosto agevole e stabile, in quanto si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare comunque i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Anche gli ultimi kilometri saranno percorsi su strade ampie e ben pavimentate. Anche qui si incontreranno i consueti ostacoli della viabilità come rotatorie, spartitraffico, isole pedonali e dossi fino al rettilineo finale di 350 metri in asfalto e largo 7 metri.

La mappa del percorso della tappa numero 11 del Giro d’Italia 2022

Gli orari del Giro d'Italia oggi: a che ora parte da Santarcangelo di Romagna

Per quanto riguarda gli orari, la carovana rosa entrerà in provincia di Forlì-Cesena alle 12.33, per poi proseguire alla rotta di Ravenna, ma entrando solo nella provincia e non nella città, intorno alle 13.45. Verso le 15:00 è invece previsto il passaggio dal capoluogo Bologna, mentre circa un'ora dopo i ciclisti faranno il proprio ingresso nella provincia di Modena. La tabella infine prevede l'entrata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, alle 16.34 e l'arrivo di tutti i partecipanti a Reggio Emilia entro le 17:30.

Santarcangelo di Romagna: 12.20

Savignano sul Rubicone: 12.33

Cesena: 12.52

Forlimpopoli: 13.09

Forlì: 13.20

Faenza: 13.42

Castel Bolognese: 13.55

Imola: 14.06

Toscanella di Dozza: 14.16

Castel San Pietro Terme: 14.23

Ozzano nell'Emilia: 14.35

San Lazzaro di Savena: 14.43

Bologna: 14.52

San Giovanni in Persiceto: 15.28

Crevalcore: 15.32

Camposanto: 15.44

Cavezzo: 15.58

San Martino di Carpi: 16.14

Carpi: 16.18

Correggio: 16.34

La Villa: 16:48

Reggio Emilia: 17.01

Il cronoprogramma di oggi della tappa Santarcangelo di Romagna–Reggio Emilia del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 oggi in TV: diretta in chiaro sulla Rai

La Rai ha una buona copertura in diretta e in chiaro di tutta la tappa: inizierà la sua programmazione con "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD. A partire dalle 14:00, la telecronaca passa su Rai 2 per "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine, al termine della corsa ci sarà il consueto "Processo alla Tappa" e alle 20, su Rai Sport + HD, "Arriva il Giro". Tuttavia, per assistere alla tappa integralmente e senza nessuna interruzione, anche questa tappa è disponibile, per gli abbonati, sulle piattaforme Eurosport, Discovery+ e GCN+.