Gara sospesa, guidatore ubriaco si schianta a 100km/h sul tracciato dei ciclisti: sfiorata la strage Pazzesco episodio durante la Upton 200, corsa di ciclismo elite in Gran Bretagna: un’auto ha investito un’altra con a bordo una famiglia con bambini, a oltre 100 chilometri orari poco dopo che erano passati i ciclisti: “Un paio di minuti prima eravamo lì”

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai non si contano più le situazioni che rasentano l'inverosimile tra le corse in calendario in questa stagione ciclistica, martoriata da una serie incredibile di incidenti. L'ultima follia si è consumata sulle strade inglesi durante la Upton 200, gara ciclistica d'élite tra le più lunghe e seguite nel Regno Unito, annullata dopo solo tre giri a causa di un guidatore ubriaco che ha invaso il percorso e ha provocato una tremenda collisione con un'altra vettura. Normalmente la gara sarebbe stata di 200 km, ma a causa dell'incidente è stata annullata dopo appena 30.

L'impatto è stato devastante e ha provocato ingenti danni ai mezzi che hanno richiesto l'immediato intervento del commissario di gara e del personale di emergenza, con una delle auto che si è ribaltata ripetutamente per un centinaio di metri. Nonostante i gravi danni subiti dalle due auto coinvolte, fortunatamente non si sono registrati feriti su nessuna delle due vetture. Una tragedia sfiorata perché il veicolo che il guidatore ubriaco ha investito in pieno aveva a bordo una famiglia con dei bambini e i ciclisti avevano percorso il tratto di strada dell'incidente solamente un paio di minuti prima.

Davanti a quanto accaduto, però, l'organizzazione ha provveduto a fermare subito la gara non essendoci più alcuna condizione di sicurezza per i corridori: "È con enorme tristezza che abbiamo dovuto cancellare la Upton 200. Tre giri in una gara da 20, perché è avvenuta una collisione tra due veicoli pubblici sul percorso che ha coinvolto un guidatore molto ubriaco in un veicolo e una famiglia con bambini nell'altro. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite", si legge nella dichiarazione. "È profondamente sconvolgente vedere le azioni sconsiderate di un individuo mettere in pericolo la vita di così tanti altri".

Cameron Jeffers, che era tra gli iscritti alla corsa ha espresso il pensiero del gruppo tra rabbia e shock per quanto accaduto. E non ha avuto parole tenere nei confronti dell'autore dell'incidente che poteva costare carissimo a più persone: "Il tizio era così ubriaco che non riusciva nemmeno ad alzarsi in piedi. Ci sarà un posto speciale all'inferno per lui. Un paio di minuti prima abbiamo percorso questa strada, odio pensare all'esito se si fosse scontrato con un gruppo di corridori a 100km orari".

Sull'incidente è poi intervenuta Christian Turner che era a bordo dell'auto investita insieme al marito e ai figli: "Ciao Cameron, ero nell'altra macchina che ha investito quel sacco di merda con mio marito e 2 bambini. Abbiamo rotolato 6/7 volte per 200 metri lungo la strada dopo che ci ha colpiti da dietro a una velocità apparentemente di 100km/h. Siamo fortunati ad essere vivi e ci sentiamo così grati oggi. La nostra macchina ci ha salvato la vita"