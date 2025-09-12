Ganna prima vince la cronometro alla Vuelta poi si presenta coi capelli a zero: “Un patto è un patto”

Filippo Ganna è stato di parola e ha dovuto pagare pegno il giorno dopo essersi imposto alla prova a cronometro alla Vuelta. Il campione italiano che corre per la INEOS si è presentato con un look tutto nuovo quanto inedito: capelli rasati a zero, così come il suo compagno di squadra Bernal. Motivo? C'era un patto all'interno della squadra e il sorteggio non ha lasciato scampo a Ganna: "È uscito il mio nome, se avessi vinto l'avrei dovuto fare…"

Il successo di Ganna alla cronometro della Vuelta per solo un secondo su Vine

Una promessa è una promessa e Filippo Ganna è di quelli che se decide, poi mantiene. Su e giù dalla bici. Così è stato svelato il "mistero" che lo ha ritratto con un taglio di capelli completamente nuovo all'indomani del successo alla Vuelta, conquistato nella mini cronometro che ha visto Top Ganna sfrecciare ad una media di oltre 56 chilometri orari e fermare il cronometro sui 13 minuti esatti, un solo secondo in meno di Jay Vine che si è dovuto accontentare della seconda piazza sul podio. Una vittoria che ha rilanciato la INEOS Grenadiers in Spagna dove, sebbene non abbia alcun ciclista per i primissimi posti nella classifica generale, ha già conquistato tre tappe.

Perché Ganna si è rasato la testa: "C'era un patto ed è uscito il mio nome…"

"Abbiamo stretto una specie di patto di gruppo qualche giorno fa" ha raccontato Filippo Ganna ancora con il rasoio in mano subito dopo essersi rasato la chioma a zero. "Ed è uscito a estrazione il mio nome, quindi l'accordo era chiaro: se uno di noi avesse vinto, avrei dovuto rasarmi la testa". E così è stato, il giorno dopo Ganna si è presentato coi capelli tagliati in un look completamente differente dal solito. Ma non è stato l'unico perché anche Egan Bernal ha subito il medesimo "trattamento": "Ieri ho vinto la cronometro e mi è stato permesso di scegliere un compagno di squadra…. Così ho scelto Egan" ha aggiunto facendosi immortalare insieme al colombiano già vincitore di un Tour e di un Giro. "È bello formare un gruppo affiatato" ha poi concluso ancora Ganna "e gareggiare insieme".