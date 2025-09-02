Froome operato, è fortunato a essere ancora vivo: “Chris ha riportato gravi lesioni cardiache”

Il ciclista britannico della Israel-Premier Tech s’è fatto durante un allenamento. L’incidente gli ha provocato un polmone collassato, una frattura della vertebra lombare e cinque costole rotte. Quando lo hanno operato, i chirurghi hanno scoperto che aveva qualcosa di ben più grave.

Chris Froome adesso sta meglio ed è fuori pericolo ma ha rischiato di morire a causa dell'incidente in allenamento avvenuto qualche giorno fa. Polmone collassato, una frattura della vertebra lombare e cinque costole rotte sono (quasi) nulla rispetto a quanto hanno trovato i chirurghi durante l'operazione che s'era resa necessaria per le fratture riportate: si sono accorti che il ciclista britannico 40enne aveva subito una lacerazione delle membrane che circondano il cuore, conseguenza spesso di trauma violento come un incidente stradale. "Il sacco cardiaco s'è lacerato a causa dell'impatto – ha spiegato sua moglie -. E abbiamo appreso che le sue condizioni erano molto più serie di quanto non si sapesse già".

L'incidente in cui ha rischiato la morte in allenamento

La dinamica è nota: il ciclista ha urtato un marciapiede mentre procedeva a una velocità di 48 km/h e ha fracassato la bici sulla strada di Saint-Raphaël (dipartimento del Var), in Francia. Le condizioni del veicolo sono impressionanti e rendono bene l'idea di quanto sia stato durissimo l'impatto. Michelle, consorte del vincitore di ben 4 edizioni del Tour de France, ha spiegato quanto la buona sorte gli sia stata amica e l'abilità dei medici dell'ospedale (il Sainte Anne di Tolone specializzato in chirurgia toracica e cardiovascolare) lo abbia salvato.

La moglie rivela: "Lesionata la membrana intorno al cuore"

"Chris ora sta meglio, aveva qualcosa di ben più serio che qualche osso rotto… la membrana intorno al suo cuore s'è lesionata. Sappiamo che dovrà affrontare una convalescenza abbastanza lunga. Per un po' non credo proprio che salirà in sella alla bicicletta", le parole della moglie al Times. Froome era cosciente e comunicava con le persone intorno a lui durante il trasporto in elicottero. Le sue condizioni migliorano ma ora si prevede che salterà il resto della stagione ciclistica con la Israel-Premier Tech.

"Possiamo confermare che Chris è stato operato con successo a seguito dei suoi recenti infortuni – si legge nella nota del team -. Froome è attualmente in convalescenza in ospedale sotto le cure del suo team medico. È di buon umore e grato per l'eccellente supporto medico ricevuto. Chris e la sua famiglia desiderano ringraziare i tifosi, gli amici e la comunità ciclistica per la loro preoccupazione e i messaggi gentili ricevuti in questo momento".