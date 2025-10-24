Fenomenale Italia, medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo col quartetto azzurro femminile 

Prima medaglia per l’Italia del ciclismo su pista ai Mondiali in Cile, ed è d’oro. L’hanno conquistata 4 splendide ragazze: Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli che si sono imposte nella finale dell’inseguimento a squadre femminile.

Quattro ragazze mafiche illuminano la pista di Santiago del Cile e si prendono la medaglia d'oro per l'Italia, salendo in cima al mondo. Si tratta di Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli, che salgono sul gradino più alto del podio insieme alla "riserva" Chiara Consonni che ha fatto parte del quartetto nel primo turno, concludendo con il tempo di 4’09”560 la finale nell'inseguimento a squadre femminile. Si tratta di un ritorno iridato dopo tre anni di assenza: strepitoso il successo ottenuto contro le campionesse uscenti della Germania.

Inseguimento a squadre femminile: l'Italia è campione del Mondo

Marco Villa a bordo pista non può che essere soddisfatto e orgoglioso di quanto ottenuto dalle sue ragazze che aprono il medagliere all'Italia della pista, nella rassegna iridata cilena portando a casa il metallo più prezioso. Sull'anello di Santiago si è consumata una finale perfetta con il quartetto azzurro che ha chiuso in 4’09”560, strappando titolo e vittoria alla Germania che ha chiuso a 4’09”951 prendendosi la medaglia d'argento. Una gara in crescendo per le 4 cicliste italiane che hanno gestito la finale nel migliore dei modi: la Germania si è portata in vantaggio di 5 decimi dopo il primo chilometro di corsa, poi le azzurre hanno fatto sul serio, cambiano ritmo e prendendo la testa della prova senza più lasciarla andare via.

Capolavoro Italia, Germania domata: 1a medaglia ai Mondiali in Cile

L'Italia ha cominciato a guadagnare in maniera progressivamente, dopo i primi mille metri, prendendo le misure alle tedesche: nella fase centrale della finale il cambio di ritmo decisivo con le azzurre che si sono ritrovate in vantaggio a due giri dal termine, nella perfetta situazione di gestire circa mezzo secondo sulla Germania: il finale è stato intensissimo con l'Italia che resta con tre cicliste e le tedesche in rimonta. Vana perché il cielo sopra Santiago si tinge d'azzurro, a tre anni di distanza dall'ultimo capolavoro iridato sempre nell'inseguimento a squadre femminile. Per l'Italia a questi Mondiali si tratta della prima medaglia, in una competizione dove sta spadroneggiando l'Olanda, che ha già conquistato 4 titoli.