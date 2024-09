video suggerito

Europei di ciclismo 2024, gli italiani in gara: programma, percorso e dove vederli in TV e streaming Da oggi, mercoledì 11 settembre (e fino a domenica 15), si corrono in Belgio gli Europei di ciclismo su strada 2024. Il programma completo delle prove, con tutti gli italiani, e dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gli Europei di Ciclismo su strada 2024 partono oggi, mercoledì 11 settembre, nella Limburgo belga che fino a domenica 15, sui percorsi delle città di Zolder e Hasselt che ospiteranno le prove. In palio ci sono 14 titoli tra gare élite, under 23, juniores in linea e a cronometro, sia maschili sia femminili. L'evento sarà trasmesso in diretta tv (per abbonati) su Eurosport 1 per quanto riguarda le prove élite e in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Gli appassionati potranno seguire l'appuntamento anche in diretta streaming su Discovery Plus, Sky Go, NOW o Rai Play.

Nella competizione regina (uomini élite) l'Italia non potrà contare su Filippo Ganna (che ha rinunciato per una condizione non al top): toccherà a Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Jonathan Milan, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin battersi per conquistare il successo continentale. Tra le donne le speranze sono affidate a Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.

Il programma delle gare degli Europei di ciclismo 2024

Di seguito il programma giornaliero, dall'11 al 15 settembre, degli Europei di ciclismo su strada 2024. Si parte alle 9:00 con la cronomentro donne juniores, attesa per le prove élite (sia femminile sia maschile) tra le 15:00 e le 16:30.

Mercoledì 11 settembre

9:00 – Cronometro donne Juniores

10:15 – Cronometro uomini Juniores

11:45 – Cronometro donne Under 23

13:15 – Cronometro uomini Under 23

15:00 – Cronometro donne élite

16:30 – Cronometro uomini élite

11:30 – Cronometro team mixed relay Juniores

14:20 – Cronometro team mixed relay Elite

9:00 – Gara in linea donne Under 23

13:30 – Gara in linea uomini Under 23

9:00 – Gara in linea uomini Juniores

13:30 – Gara in linea donne élite

9:00 – Gara in linea donne Juniores

12:30 – Gara in linea uomini élite

Gli italiani in gara agli Europei di ciclismo

Ecco, categoria per categoria, quali sono gli italiani convocati per gli Europei di ciclismo 2024 su strada:

Uomini Élite – Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Jonathan Milan, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin. Mirco Maestri riserva, ct Daniele Bennati.

– Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Jonathan Milan, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin. Mirco Maestri riserva, ct Daniele Bennati. Donne Élite – Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti. Ct Paolo Sangalli, responsabile anche di Juniores e Under 23.

– Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti. Ct Paolo Sangalli, responsabile anche di Juniores e Under 23. Uomini Junior , prova in linea – Andrea Donati, Riccardo Fabbro, Santiago Ferraro, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Mellano, Andrea Montagner, Davide Stella. Ct Dino Salvoldi.

, prova in linea – Andrea Donati, Riccardo Fabbro, Santiago Ferraro, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Mellano, Andrea Montagner, Davide Stella. Ct Dino Salvoldi. Donne Junior – Elena De Laurentiis, Virginia Iaccarino, Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Irma Siri.

– Elena De Laurentiis, Virginia Iaccarino, Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Irma Siri. Uomini Under 23 – Nicolò Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgo, Lorenzo Conforti, Nicolas Milesi, Manuel Oioli, Noviero Andrea Raccagni, Alessandro Romele, Juan David Sierra. Ct Marino Amadori.

– Nicolò Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgo, Lorenzo Conforti, Nicolas Milesi, Manuel Oioli, Noviero Andrea Raccagni, Alessandro Romele, Juan David Sierra. Ct Marino Amadori. Donne Under 23 – Francesca Barale, Giada Borghesi, Carlotta Cipressi, Sara Fiorin, Eleonora Gasparrini. Cristina Tonetti.

I percorsi delle gare di ciclismo

Nelle città di Zolder e Hasselt si articolano i due circuiti (con tratti in pavé) per le prove élite. Riflettori puntati su quella regina (élite maschile) di domenica 15: i ciclisti saranno impegnati lungo il tracciato di 222.8 km (con quasi 1300 metri di dislivello) tra Hasselt e Limburgo. Sarà quest'ultimo a fare da spartiacque considerati due tratti di pavé e le pendenze di Kolmontberg e Zammelenberg. Il tratto in pavé di Printhagendreef spalanca la strada verso lo sforzo finale: 15 km fino all’arrivo.

Dove vedere gli Europei di ciclismo in tv e streaming

Gli Europei di ciclismo su strada saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro per gli abbonati su Eurosport 1 per quanto riguarda le prove élite, diretta gratis anche su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Gare visibili anche in diretta streaming su Discovery Plus, Sky Go, NOW (per abbonati) e Rai Play (in forma gratuita).