Elisa Longo Borghini magica: vince il Giro d’Italia Women, Lotte Kopecky si inchina alla più forte Elisa Longo Borghini si impone al Giro d’Italia Women, conquistando la corsa vestendo la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa dopo un tesata a testa strepitoso con la campionessa del mondo Kopecky, risolto nell’ultima salita dell’ultima tappa. Erano 16 anni che una ciclista italiana non si imponeva al Giro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Straordinaria Elisa Longo Borghini che vince il Giro d'Italia Women, con un dominio assoluto, costruendo il successo da più forte in assoluto, prendendosi la corsa in maglia rosa vestita dalla prima all'ultima tappa. Una sfida infinita con la campionessa del mondo Lotte Kopecky che le ha tenuto testa fino in fondo ma sul traguardo odierno a L'Aquila, in salita, Longo Borghini ha prima tenuto la ruota di Kopecky per poi sferrare il colpo del KO a 300 metri dall'arrivo con lo scatto perentorio con cui abbandona la belga che nulla può.

Elisa Longo Borghini è riuscita così a conquistare la corsa rosa che mancava all'appello per una ciclista italiana da ben 16 anni: un'impresa assoluta, dopo l'ultimo successo che era firmato 2008, grazie a Fabiana Luperini. In questa edizione 2024, il Giro è stato strepitoso, incerto fino all'ultima frazione, all'ultima salita con Longo Borghini che è riuscita non solo a rispondere ma a staccare Kopecky, seconda in classifica generale a un solo secondo di distacco.

Il Giro d'Italia di Elisa Longo Borghini: tutto in maglia rosa

La vittoria di Elisa Longo Borghini al Giro d'Italia 2024 è da incorniciare come una delle più belle vittorie italiane di sempre nella Corsa rosa: la campionessa della Lidl-Trek ha vestito la maglia da leader dalla prima all'ultima tappa, riuscendo a gestire l'attacco della migliore avversaria possibile, la campionessa del mondo Lotte Kopecky: la belga nell'ultima frazione aveva un solo secondo di svantaggio in generale, ma alla fine ha ceduto di fronte all'ultimo scatto, risolutorio, di Logo Borghini.

La classifica finale del Giro d'Italia Women 2024

LONGO BORGHINI Elisa (Lidl – Trek) 24:02:16 KOPECKY Lotte (Team SD Worx – Protime) + 0:21 BRADBURY Neve (Canyon//SRAM Racing) + 1:16 ROOIJAKKERS Pauliena (Fenix-Deceuninck) + 2:05 LABOUS Juliette (Team dsm-firmenich PostNL) + 2:15 NIEDERMAIER Antonia (Canyon//SRAM Racing) + 2:41 REALINI Gaia (Lidl – Trek) + 3:41 LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ – SUEZ) + 4:31 GARCÍA Mavi Liv (AlUla Jayco) + 5:17 FISHER-BLACK Niamh (Team SD Worx – Protime) + 5:54