Niente Fiandre per Alberto Bettiol colpito da infezione polmonare: fu l'ultimo italiano a vincere la Ronde Alberto Bettiol si è ritirato dal Giro delle Fiandre che si correrà domenica 6 aprile. Il campione italiano, che ha trionfato in questa Classica Monumento nel 2019, è affetto da una infezione polmonare: "Sono devastato, da tempo mi sentivo stranamente debole. Mi sono ammalato alla Tirreno"

A cura di Alessio Pediglieri

Il Campione italiano in carica, Alberto Bettiol ha annunciato il suo ritiro dal Giro delle Fiandre che è in programma domenica 6 aprile. Una delle cinque classiche Monumento, che chiude il trittico belga non vedrà al via la maglia tricolore del ciclista della Xds Astana, che già la vinse nel 2019. Bettiol si era dovuto già ritirare nella prima parte dell'ultima Dwars door Vlaanderen, l'Attraverso le Fiandre di mercoledì 2 aprile dopo appena 40 chilometri. Gli esami clinici hanno evidenziato una infezione polmonare da clamidia pneumoniae: "Da tempo mi sentivo stranamente debole".

Il campione italiano Alberto Bettiol colpito da infezione polmonare: "Devastato"

Dunque, la Ronde al via domenica perde ancor prima di iniziare uno dei suoi possibili protagonisti e l'Italia non avrà l'onore di vedere la maglia tricolore sfrecciare sulle strade del Belgio: Alberto Bettiol ha ufficializzato il proprio forfeit dopo essere stato sottoposto ad accertamenti medici. Da tempo accusava malessere e mercoledì dopo solo 40 chilometri si era dovuto ritirare dall'Attraverso le Fiandre. Quindi, l'annuncio del suo ritiro e la spiegazione: "È devastante non poter essere al via della Ronde van Vlaanderen domenica prossima" ha spiegato lo stesso Bettiol attraverso i siti ufficiali del team per cui corre, la Xds Astana. "Questa gara significa molto per me ed era uno dei grandi obiettivi della stagione, soprattutto indossando la maglia tricolore. Di recente mi sentivo stranamente debole e gli esami medici hanno confermato questa infezione. Non posso fare altro che accettare questa situazione e devo spostare la mia attenzione sui prossimi obiettivi".

Bettiol deve rinunciare alla Monumento vinta nel 2019: "Da tempo non avevo buone sensazioni"

Alberto Bettiol è stato l'ultimo italiano ad alzare le braccia al cielo alla Ronde: è accaduto nel 2019 quando ha corso la sua stagione migliore. In quell'anno strappò il favoloso successo nella Monumento belga con una azione magistrale: scattò in solitaria sull'Oude Kwaremont, a 18 km al traguardo di Oudenaarde, riuscendo a mantenere il vantaggio sia nel passaggio sul Paterberg, sia nel tratto pianeggiante conclusivo. Da allora mai più nessun nostro portacolori è riuscito a tanto. "Non è ancora certo su quando potrà avvenire il mio rientro alle corse, vogliamo andare con calma e fare i dovuti passaggi" ha poi spiegato a Tuttobiciweb. "Da quando mi sono ammalato alla Tirreno non ho più trovato buone sensazioni in bici e gli esami del sangue hanno diagnosticato questa infezione polmonare. Sono rammaricato e dispiaciuto per saltare una delle mie corse preferite della stagione ma la salute va al primo posto".