De Decker morto a 22 anni dopo un tremendo incidente: shock nel ciclismo, indagini in corso Tijl De Decker ha perso la vita per le conseguenze di un brutto incidente con un’auto durante un allenamento. Indagini in corso per valutare le responsabilità.

A cura di Marco Beltrami

Ancora un ciclista vittima di un incidente stradale, ancora una giovane vista spezzata. Il giovane talento belga Tijl De Decker è morto per le conseguenze dello schianto con un'auto di pochi giorni fa durante un allenamento. La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere è stata ufficializzata dalla sua squadra la Lotto-Dstny, con un commosso comunicato che ha subito fatto il giro del mondo.

De Decker sembrava avere davanti una carriera assai prestigiosa. Lo scorso mercoledì si stava allenando in patria a Ravenstijn quando durante un tratto in rettilineo si è scontrato con una vettura. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo era appena uscito dal vialetto di casa quando è stato travolto. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto per il ciclista che dopo un intervento chirurgico d'urgenza è stato trasferito ad Anversa dove i medici hanno optato per il coma artificiale.

Poi però non c'è stato nulla da fare, con la polizia di Lier che nel frattempo ha avviato un'indagine sull'accaduto. Sono stati già chiamati in causa esperti e periti, con un portavoce della polizia che ha dichiarato: "Le indagini sono attualmente in pieno svolgimento. Questo dovrà chiarire, tra l'altro, se il ventenne è stato investito dall'auto oppure se si è accorto dell'auto troppo tardi e non ha più potuto evitare lo scontro. In ogni caso, l'autista non aveva bevuto oltre il limite consentito".

La Lotto-Dstny ha annunciato: "È con grande tristezza che comunichiamo la morte di Tijl De Decker.I nostri cuori sono spezzati a questa notizia. I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai suoi cari di Tijl in questo momento difficile". Grande commozione nel mondo del ciclismo per questo ragazzo che aveva fatto vedere tutte le sue potenzialità vincendo la Parigi-Roubaix Under 23. Arrivando 4° la scorsa settimana al BK U23. E pensare che la prossima settimana sarebbe entrato a pieno titolo nella squadra professsionistica del suo team. I corridori della Lotto-Dstny hanno iniziato oggi con gomme da lutto la terza tappa del Renewi Tour