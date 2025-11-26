Corre la Sei Giorni con una parrucca: “Ma chi è?”. E’ una medaglia olimpica, lo ha fatto per scommessa

In occasione della Sei Giorni di Gand, appuntamento clou per il ciclismo su pista, il 4 volte mondiale e oro olimpico Benjamin Thomas ha corso indossando una vistosa parrucca, sorprendendo e divertendo tutti: “Il mio meccanico mi ha sfidato”

Il mistero è subito svelato: il capellone apparso in pista a Gand in occasione della Sei Giorni di ciclismo è Benjamin Thomas, 30enne francese che corre per la Cofidis che si è presentato con una acconciatura improbabile sull'anello belga che ha scritto pagine indimenticabili nella storia di questo sport. Tra cui non ci sarà certamente quella di un Thomas imparruccato, a tal punto che ha sorpreso gli stessi cronisti in diretta: "Ma cosa sta succedendo? Chi è questo corridore? Cos'è quella pettinatura?".

Effettivamente, tra i ciclisti impegnati in pista non è passato inosservato uno in particolare dalla fluente quanto improponibile lunga chioma corvina, che svolazzava da sotto il caschetto. Dietro l'enorme cascata di capelli sintetici c'era lui Benjamin Thomas, il campione francese del team Cofidis, nonché campione olimpico e cinque volte campione mondiale in pista. Una presenza oltre l'imprevedibile che ha sorpreso e divertito anche in diretta.

Lo stupore dei cronisti in diretta: "Ma chi è questo qui, siamo a Carnevale?"

Il surreale episodio è avvenuto sabato 22 novembre, nel bel mezzo di una corsa a punti perfettamente valida per la Sei Giorni di Gand, quando il ciclista in questione ha improvvisamente catturato l'attenzione delle telecamere. La scena è ovviamente diventata virale in poche ore ed è già inserita di diritto per essere uno dei momenti più insoliti della Sei Giorni. Mentre impazzavano le immagini TV, sulla radio belga che stava seguendo in diretta l'evento uno dei commentatori non è riuscito a contenere il suo stupore: "Aspetta, aspetta, devo interromperti. Ma cosa sta succedendo in pista? Chi è questo corridore? Cos'è quella pettinatura?". Domande che subito hanno avuto risposta con l'inquadratura in primo piano di Benjamin Thomas: "Ma siamo al Carnevale di Binche anticipato?" è stato l'ultimo commento, riferito alla festa più celebre in Belgio che si svolge solitamente a metà febbraio.

Perché Thomas ha corso con una parrucca: "Il mio meccanico mi ha sfidato"

Ovviamente, oltre allo stupore e al divertimento si è indagato il motivo di tale trovata e anche in questo caso il mistero è durato pochissimo. A risolverlo è stato lo stesso Benjamin Thomas che è tornato sull'argomento nel dopo gara: "Era solo uno scherzo" ha riferito, raccontando l'aneddoto che ha scatenato il tutto. "Il mio meccanico ha portato una parrucca, così per ridere, e mi hanno detto che non sarei stato tanto coraggioso da iniziare una gara con quella in testa…". Sfida accettata e vinta, anche se al traguardo Thomas è arrivato solo sesto.