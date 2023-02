Consonni con una rimonta da urlo vince la medaglia d’oro agli Europei di ciclismo su pista Con una rimonta fantastica Simone Consonni supera tutti gli avversari e conquista la medaglia d’oro agli Europei. Più tardi l’Italia potrebbe vincere altre due medaglie d’oro, gli Azzurri disputeranno due finali con la Gran Bretagna.

A cura di Alessio Morra

L'Italia ha vinto la prima medaglia d'oro negli Europei di ciclismo su pista a Grenchen in Svizzera. Il primo alloro pesante per gli azzurri lo ha vinto Simone Consonni nella corsa a punti con una rimonta straordinaria. Il bergamasco, campione olimpico, con il quartetto, si è imposto all'ultimo sprint.

L'atleta, classe 1994, è un fuoriclasse di questo sport ed aggiunge un'altra grande medaglia, dopo quelle già conquistate ai Mondiali (precedenti) e alle Olimpiadi. Questo successo è stato davvero esaltante perché il bergamasco si è imposto all'ultimo sprint dopo una grande rimonta chiudendo la sua prova con una media di oltre 52 chilometri orari.

Il corridore bergamasco è stato un abile stratega e ha condotto una gara perfetta. Vince le volate che deve vincere, prova a conquistare di tanto in tanto un giro (ottenendo i 20 punti), provando a tenere a bada Albert Torres. Nel momento decisivo brucia sul tempo Grondin, che era il favorito. Consonni ha vinto ottenendo 54 punti, tre in più dello spagnolo Torres che ha portato a casa la medaglia d'argento e sei in più del francese Grondin, che ha vinto il bronzo.

E non è finita qui. Perché possono arrivare altri due ori. Perché stasera la squadra femminile composta da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini, dopo aver sconfitto la Francia, in finale affronterà la Gran Bretagna, grande favorita. Il bronzo sarà un affare tra Francia e Germania.

Mentre la squadra maschile, con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon, che sostituisce proprio Consonni, nella finalissima si giocherà l'oro sempre contro la Gran Bretagna, che ha avuto un tempo peggiore nelle semifinali. La finale per il bronzo sarà tra Francia e Danimarca.