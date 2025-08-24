Ciclismo in lutto, un 17enne muore in un grave incidente durante il Junior Tour di Ribera del Duero

Tragico incidente mortale avvenuto in Spagna durante la seconda tappa della corsa junior Vuelta Internacional a la Ribera del Duero. Dopo una caduta collettiva che ha coinvolto 20 ciclisti, un 17enne è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale, dove è deceduto. La tappa è stata interrotta e tutte le attività sospese.

Venti ciclisti coinvolti, tre trasportati d'urgenza in ospedale. Tra loro un ragazzo di 17 anni che non ce la farà: è questo il tragico bilancio alla Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, nella tappa che si è disputata sabato 23 agosto. Il ragazzo è rimasto coinvolto in una caduta collettiva che ha visto finire a terra almeno 20 ciclisti a metà della seconda tappa, che si snodava tra Langa de Duero e Laguna Negra de Vinuesa, nella provincia di Soria. Malgrado i soccorsi tempestivi e la disperata corsa in ospedale, per il giovane ciclista non c'è stato nulla da fare.

Cos'è accaduto durante la gara junior di ciclismo : tre geriti gravi in ospedale, il 17enne non ce la farà

Secondo quanto riportato dal Comune di Burgos e alle prime ricostruzioni, l'incidente mortale è avvenuto attorno alle 12:00 a El Amogable, nel comune di Navaleno: una ventina di corridori sono finiti a terra, di cui 17 sono stati in grado di riprendere la gara mentre sono serviti i soccorsi medici per tre, feriti in modo grave. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Bárbara di Soria insieme ad altri due corridori gravemente feriti, ma una volta arrivato in clinica è stato confermato il decesso. Data la mancanza di ambulanze lungo il tracciato – tutte intervenute per curare i ciclisti caduti – la direzione della corsa ha deciso di annullare la tappa, poi sospesa definitivamente.

Lo strazio e il cordoglio per la tragedia: annullate tutte le attività ciclistiche

Messaggi di cordoglio a familiari e amici sono arrivati ​​in massa subito dopo l'annuncio del tragico evento, anche se il nome del giovane 17enne non è stato ancora reso noto. Tra questi anche la Federazione Ciclistica Spagnola, che ha espresso le proprie pubbliche condoglianze: "Siamo profondamente dispiaciuti per la sua scomparsa e desideriamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari", così come il sindaco di Aranda de Duero (Burgos), Antonio Linaje Niño con il Consiglio Comunale di Aranda de Duero che ha dichiarato due giorni di lutto nazionale per la scomparsa del giovane atleta. Da parte loro, gli organizzatori della gara hanno deciso di rendere omaggio al ciclista alle 10:30 di domenica 24 agosto, in Plaza de la Hispanidad ad Aranda de Duero (Burgos) mentre è stata confermata la sospensione di tutte le attività ciclistiche.