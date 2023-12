Camionista ubriaco investe a 100km/h l’ammiraglia ferma al semaforo: tre ciclisti feriti gravemente Un furgone di consegne ha centrato in pieno l’ammiraglia dove c’erano tuti i ciclisti della Felbermayr-Simplon Wels, team austriaco che si sta allenando in Croazia. Il guidatore è stato fermato, era completamente ubriaco. L’auto del team era ferma ad un semaforo: tre di loro sono finiti in condizioni gravi in ospedale.

Ancora un altro terribile incidente stradale ha coinvolto il ciclismo professionista durante questi mesi di allenamento, in attesa che la stagione 2024 riprenda il suo naturale via il prossimo gennaio. Ad avere la peggio questa volto sono stati i tesserati della Felbermayr – Simplon Wels che si sono visti falciare da un camion che sfrecciava a 100 chilometri orari. Erano fermi ad un semaforo, in ammiraglia, per tre di loro è finita su un letto di ospedale.

Un altro vestimento che ha rischiato di costare la vita a tre ciclisti è avvenuto in Croazia dove i componenti della squadra continentale austriaca Felbermayr-Simplon Wels si stavano allenando in vista della nuova stagione agonistica. Un camionista, che poi è stato identificato, fermato e sottoposto all'alcool test cui è risultato positivo, ha investito l'intera squadra che era ferma a un semaforo, sfrecciando a 100 chilometri all'ora e provocando gravi ferite a tre di loro.

L'incidente descritto sui social dal Team austriaco

Ad annunciare la tragedia sfiorata, lo stesso Team Felbermayr – Simplon Wels che ha voluto raccontare quanto accaduto sui social anche a seguito dei tanti attestai di solidarietà che sono giunti. Il grave incidente stradale è avvenuto domenica, mentre la squadra si stava recando al punto di ritrovo per l'allenamento a Zara, in Croazia. A seguito dell'investimento in tre sono finiti in condizioni serie in ospedale, con due ciclisti che sono stati dimessi martedì mattina e un terzo che è rimasto ancora sotto osservazione per le ferite riportate. Condizioni serie, ma – assicura il Team – non è in pericolo di vita.

I corridori erano fermi a un semaforo rosso a 6 km da Zara quando un ‘autista croato di un furgonato per le consegne, completamente ubriaco, ha speronato a cento chilometri orari l'ammiraglia centrandola in pieno e spazzandola via dalla carreggiata. "Siamo completamente scioccati e speriamo che le ferite non siano troppo gravi. Questo è un duro colpo per il nostro team", ha dichiarato l'amministratore delegato Daniel Repitz.

Per motivi di privacy e per garantire la tranquillità alle famiglie, il team austriaco ha poi evitato di diramare i nomi dei tre corridori feriti ma ha dichiarato che due sono stati dimessi nel giro di 48 ore mentre e un terzo, che era stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva, era fuori pericolo, in condizioni stabili. "Siamo commossi dai numerosi messaggi che ci sono pervenuti e, a nome di tutto il team, vorremmo ringraziarvi molto per le parole incoraggianti e compassionevoli", ha scritto la squadra austriaca.

"Un grande ringraziamento va soprattutto alla squadra, ai soccorritori sul posto e all'ambasciata". Malgrado il pericoloso contrattempo, la Felbermayr-Simplon Wels ha deciso di comune accordo di continuare il ritiro previsto in Croazia per affrontare la nuova stagione alle porte dove sarà tra un Team Continental con il nome di Felt-Delbermayr. Previsto, invece, nei prossimi giorni, il rientro in patria dei ciclisti rimasti feriti nell'incidente.