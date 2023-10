Brutta caduta per Giulio Ciccone alla Tre Valli Varesine: è in ospedale per controlli Il ciclista della Lidl-Trek ha riportato un trauma al bacino, conseguenza dell’incidente capitato in discesa al Montello. L’infortunio lo ha costretto al ritiro.

Una brutta caduta ha costretto Giulio Ciccone prima al ritiro dalla Tre Valli Varesine e poi al ricovero in ospedale per essere sottoposto a controlli. Il ciclista della Lidl-Trek è finito sull'asfalto in discesa al Montello, durante il nono giro, e ha riportato un trauma al bacino: gli accertamenti diagnostici diranno se quel ruzzolone ha provocato conseguenze ulteriori oppure, nonostante il dolore e lo spavento, potrà tornare al più presto in sella.

La nota del team fornisce già un dettaglio importante sulle condizioni del corridore: "Ciccone è stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare la gara. A scopo precauzionale verrà sottoposto a un controllo medico in ospedale per valutare le contusioni riportate". Il fatto che Ciccone sia riuscito ad alzarsi da solo dopo lo scivolone e abbia fatto anche qualche passo prima di essere soccorso e preso in consegna dal personale medico è stato già un segnale incoraggiante.

Quanto alla gara, è stata vinta dal belga Ilan Van Wilder che ha chiuso davanti a Richard Carapaz e ad Aleksandr Vlasov. L'azione decisiva s'è verificata sulla salita di Morisolo, a pochi chilometri dall'arrivo, quando il 23enne della Soudal Quick-Step ha staccato tutti con uno scatto bruciante che gli ha permesso di tagliare in solitaria il traguardo.

Un successo che spariglia le carte in tavola e ribalta tutti i pronostici che invece erano a favore dei big più attesi. Né Pogacar né Roglic sono riusciti a contrastare la prodezza del belga: pur restando nel gruppo di testa a lungo, hanno chiuso solo ai piedi del podio. La vittoria nella Tre Valli Vaersine è il secondo successo stagionale dopo il Giro di Germania per Van Wilder

L'ordine di arrivo della Tre Valli Varesine

1. Van Wilder (Soudal Quick-Step), 196,5 km in 4:36′:09″

2. Carapaz (Ef Education)

3. Vlasov (Bora Hansgrohe)

4. Roglic (Jumbo-Visma)

5. Pogacar (Uae Emirates)

6. Woods (Israel-Premier Tech)

7. Zana (Jayco AlUla)

8. Izaguirre (Cofidis)

9. Rodriguez (Ineos Grenadiers)

10. O'Connor (Ag2r Citroen).